Це кінець. Орбан висунув владі ЄС нову вимогу щодо України

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, написав ще одного листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому скандальний політик вимагає не виносити на порядок денний саміту ЄС у грудня питання, пов’язані з Україною.

Орбан знову намагається заблокувати вступ України в Євросоюз

За словами угорського лідера, він вважає "необґрунтованими" очікування, що влада ЄС підтримає рішення стосовно старту перемовин про вступ із Україною, а також перегляд середньострокового бюджету ЄС із 50 мільярдами євро для Києва.

Ба більше, поплічник Путіна стверджує, що рекомендація Єврокомісії про переговори з Україною "це кінець політики ЄС із розширення як об’єктивного інструменту, що базується на цінностях".

Віктор Орбан також поскаржився на те, що не було можливості попередньо це обговорити.

Прем’єр Угорщини заявляє про нібито "необґрунтовану, незбалансовану та нереалістичну пропозицію Єврокомісії" стосовно 50 мільярдів євро фінансування для України.

Він хоче, щоб офіційний Брюссель розпочав обговорення цього питання з огляду на "політичні та фінансові реалії в країнах-членах", що потребує "додаткових зусиль і часу".

З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська Рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом, – цинічно заявив Орбан. Поширити

Орбан навіть намагався погрожувати ЄС, щоб нашкодити Україні

Варто зазначити, що раніше поплічник Путіна погрожував заблокувати всю допомогу Брюсселя для Києва, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки України.

На його переконання, Європейська рада мала б організувати відверту і відкриту дискусію про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні.