Єврокомісія відповіла на цинічні заяви Орбана щодо вступу України в ЄС

У Єврокомісії відреагували на слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що нібито пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є необґрунтованою.

Заява Єврокомісії на слова Орбана

Як зауважила представниця ЄК Ана Пізонеро, у Єврокомісії не погоджуються із твердженнями Орбана щодо того, що позиція ЄК щодо України є "необґрунтованою та погано підготовленою".

Ми не вважаємо, що наша пропозиція необґрунтована. Навпаки, ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації щодо початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за країнами-членами, – підкреслила вона. Поширити

За її словами, Україна провела "вражаючу роботу в плані швидкості та змісту", і це наголошувалося президентом (Урсулою фон дер Ляйєн, - ред.) багато разів.

Очевидно, зараз країнам ЄС треба буде приймати всі рішення щодо нашого пакету заходів щодо розширення, - додала Пізонеро. Поширити

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є нібито "необґрунтованою і погано підготовленою".

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2023

Для нього немає місця на порядку денному грудневого саміту Європейського Союзу, - додав він. Поширити

Позиція Угорщини щодо України

Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Чиновники ЄС повідомили минулого місяця, що блок розглядає можливість надання допомоги Угорщині, щоб заручитись підтримкою Будапешта для України.

Однак зовсім недавно джерела Bloomberg, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня і обговорюватиме питання України, висловили скептицизм, що зростає, з приводу того, що на Орбана можна вплинути.