Єврокомісія відповіла на цинічні заяви Орбана щодо вступу України в ЄС

У Єврокомісії відреагували на слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що нібито пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є необґрунтованою.
Заява Єврокомісії на слова Орбана
Як зауважила представниця ЄК Ана Пізонеро, у Єврокомісії не погоджуються із твердженнями Орбана щодо того, що позиція ЄК щодо України є "необґрунтованою та погано підготовленою".
За її словами, Україна провела "вражаючу роботу в плані швидкості та змісту", і це наголошувалося президентом (Урсулою фон дер Ляйєн, - ред.) багато разів.
До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є нібито "необґрунтованою і погано підготовленою".
Позиція Угорщини щодо України
Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.
Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.
Чиновники ЄС повідомили минулого місяця, що блок розглядає можливість надання допомоги Угорщині, щоб заручитись підтримкою Будапешта для України.
Однак зовсім недавно джерела Bloomberg, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня і обговорюватиме питання України, висловили скептицизм, що зростає, з приводу того, що на Орбана можна вплинути.
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