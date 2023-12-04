Еврокомиссия ответила на циничные заявления Орбана по поводу вступления Украины в ЕС

В Еврокомиссии отреагировали на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что якобы предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС необоснованно.

Заявление Еврокомиссии на слова Орбана

Как отметила представительница ЕК Ана Пизонеро, в Еврокомиссии не соглашаются с утверждениями Орбана относительно того, что позиция ЕК в отношении Украины является "необоснованной и плохо подготовленной".

Мы не считаем, что наше предложение необоснованно. Напротив, мы считаем, что Украина проделала удивительную работу. Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров, теперь решение по нашим предложениям – по странам-членам, – подчеркнула она. Поделиться

По ее словам, Украина провела "впечатляющую работу в плане скорости и содержания", и это отмечалось президентом (Урсулой фон дер Ляйен, - ред.) много раз.

Очевидно, сейчас странам ЕС нужно будет принимать все решения по нашему пакету мер по расширению, – добавила Пизонеро. Поделиться

К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС является якобы "необоснованным и плохо подготовленным".

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2023

Для него нет места в повестке дня декабрьского саммита Европейского Союза, – добавил он. Поделиться

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины.

Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.