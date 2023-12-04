Еврокомиссия ответила на циничные заявления Орбана по поводу вступления Украины в ЕС

В Еврокомиссии отреагировали на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что якобы предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС необоснованно.
Заявление Еврокомиссии на слова Орбана
Как отметила представительница ЕК Ана Пизонеро, в Еврокомиссии не соглашаются с утверждениями Орбана относительно того, что позиция ЕК в отношении Украины является "необоснованной и плохо подготовленной".
По ее словам, Украина провела "впечатляющую работу в плане скорости и содержания", и это отмечалось президентом (Урсулой фон дер Ляйен, - ред.) много раз.
К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС является якобы "необоснованным и плохо подготовленным".
Позиция Венгрии по отношению к Украине
Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.
Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.
Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины.
Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.
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