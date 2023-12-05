Зачем на самом деле Макрон пригласил к себе Орбана — данные Politico

Как удалось узнать изданию Politico, французский лидер Эммануэль Макрон пытается сделать все возможное, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС. Именно поэтому он решил провести переговоры по этому поводу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Макрон попытается убедить Орбана не мешать Украине на пути в ЕС

Согласно данным журналистов, глава Франции Эммануэль Макрон пригласил венгерского премьера Виктора Орбана на встречу в Париже в конце этой недели, поскольку он хочет найти компромисс по поводу начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По убеждению французского лидера, у него еще есть шанс и возможности убедить приспешника Путина изменить его позицию по поводу будущего Киева в Евросоюзе.

Один из инсайдеров также заявил, что Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от официального Брюсселя.

Это сугубо тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения, – заявил анонимный источник издания. Поделиться

В Евросоюзе высмеиваются попытки Орбана навредить Украине

По словам одного из дипломатов из другой страны ЕС, он считает угрозы премьера Венгрии политическим спектаклем.

Официальный Брюссель также не хочет, чтобы создавалось впечатление, что Виктор Орбан якобы диктует повестку дня другим 26 странам.

Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового? – иронически заявил инсайдер издания. Поделиться

Еще один анонимный источник предупреждает, что приспешник Путина становится все более неуступчивым.