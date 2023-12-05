Зачем на самом деле Макрон пригласил к себе Орбана — данные Politico
Категория
Политика
Дата публикации

Зачем на самом деле Макрон пригласил к себе Орбана — данные Politico

Эммануэль Макрон
Читати українською
Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, французский лидер Эммануэль Макрон пытается сделать все возможное, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС. Именно поэтому он решил провести переговоры по этому поводу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Макрон попытается убедить Орбана не мешать Украине на пути в ЕС

Согласно данным журналистов, глава Франции Эммануэль Макрон пригласил венгерского премьера Виктора Орбана на встречу в Париже в конце этой недели, поскольку он хочет найти компромисс по поводу начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По убеждению французского лидера, у него еще есть шанс и возможности убедить приспешника Путина изменить его позицию по поводу будущего Киева в Евросоюзе.

Один из инсайдеров также заявил, что Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от официального Брюсселя.

Это сугубо тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения, – заявил анонимный источник издания.

В Евросоюзе высмеиваются попытки Орбана навредить Украине

По словам одного из дипломатов из другой страны ЕС, он считает угрозы премьера Венгрии политическим спектаклем.

Официальный Брюссель также не хочет, чтобы создавалось впечатление, что Виктор Орбан якобы диктует повестку дня другим 26 странам.

Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового? – иронически заявил инсайдер издания.

Еще один анонимный источник предупреждает, что приспешник Путина становится все более неуступчивым.

Представитель Европейского Союза в Брюсселе также заявил, что на этот раз Орбан, кажется, действительно дает понять, что не отступит от своей позиции по вступлению Украины, даже если получит больше средств от ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Более 100 организаций Венгрии бросили публичный вызов Орбану
Орбан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Еврокомиссия ответила на циничные заявления Орбана по поводу вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это конец. Орбан выдвинул властям ЕС новое требование касательно Украины
Виктор Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.