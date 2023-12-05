Навіщо насправді Макрон запросив до себе Орбана — дані Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, французький лідер Еммануель Макрон намагається зробити все можливе, щоб пришвидшити вступ України в ЄС. Саме тому він вирішив провести переговори з цього приводу з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Макрон спробує переконати Орбана не заважати Україні на шляху до ЄС

Згідно з даними журналістів, очільник Франції Еммануель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці цього тижня, оскільки він хоче знайти компроміс щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

На переконання французького лідера, у нього ще є шанс та можливості переконати поплічника Путіна змінити його позицію щодо майбутнього Києва у Євросоюзі.

Один з інсайдерів також заявив, що Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від офіційного Брюсселя.

Це суто тактичний момент... тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди, – заяивло анонімне джерело видання. Поширити

У Євросоюзі висміюють спроби Орбана нашкодити Україні

За словами одного з дипломатів з іншої країни ЄС, він вважає погрози прем'єра Угорщина політичним спектаклем.

Офіційний Брюссель також не хоче, щоб складалося враження, що Віктор Орбан нібито диктує порядок денний іншим 26 країнам.

Ще один день, ще один лист з Будапешта. Що нового? - іронічно заявив інсайдер видання. Поширити

Ще одне анонімне джерело попереджає, що поплічник Путіна стає дедалі непоступливішим.