Орбан може зірвати саміт лідерів ЄС — глава Євроради готовий до рішучих дій

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скоротити свій візит до Китаю, оскільки з'явився ризик того, що угорський прем'єр Віктор Орбан може зірвати саміт лідерів ЄС в середині грудня через українські питання.

Мішель спробує зупинити Орбана

Видання Politico з посиланням на офіційного представника ЄС повідомляє, що Мішель їде до Китаю на перший протягом останніх чотирьох років особистий саміт ЄС-Китай.

Однак він змушений повернутися до Брюсселя раніше − після першого дня зустрічей у четвер.

Шарль Мішель має намір детально обговорити з лідерами Євросоюзу, що потрібно робити на тлі останніх провокацій Віктора Орбана.

Особливо враховуючи той момент, що поплічник Путіна може зірвати саміт ЄС у грудні.

Згідно з даними журналістів, глава Євроради змушений повернутися, оскільки у нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб проводити переговори з лідерами ЄС без прослуховування з боку Китаю.

Окрім того, повідомляється, що Шарль Мішель проводив зустрічі з главою Угорщини у Будапешті минулого тижня, оскільки хоче усунути напруженість напередодні саміту лідерів ЄС.

Макрон також намагається переконати Орбана не заважати Україні

Як вдалося дізнатися журналістам, французький лідер Еммануель Макрон також запросив Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня.

Президент Франції також хоче досягти компромісу та змусити поплічника Путіна нарешті змінити свою позицію щодо України.

Також є інформація про те, що Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від офіційного Брюсселя.