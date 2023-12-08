Зеленський підписав три євроінтеграційні закони

Президент Володимир Зеленський підписав три закони, необхідні для євроінтеграції України: про нацменшини, збільшення штату НАБУ і перевірку майна посадовців, яке вони набули до призначення на посаду.
Які закони підписав Зеленський
Закон № 10203-1 передбачає збільшення штату Національного антикорупційного бюро з 700 до 1000 людей до 2026 року.
Рекомендація збільшити штаб НАБУ містилася у звіті Єврокомісії щодо прогресу України від 8 листопада.
Закон № 10262 дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції повторно перевіряти активи й майно чиновників і членів їхніх сімей, яке вони придбали до призначення на держпосаду.
Закон № 10288-1 надає приватним вишам право вільно обирати мову навчання, яка є офіційною мовою ЄС. Йдеться про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін мовою нацменшини.
Представники нацменшин України також зможуть здобувати базову і профільну середню освіту своїми мовами. Виняток — предмети українська мова, українська література, історія України, а також захист України.
Нагадаємо, що Зеленський раніше заявляв, що Україна ухвалить усі необхідні рішення для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця 2023 року.
Вступ України в Євросоюз
23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.
Україні було надано до виконання 7 рекомендацій, щоб почати переговори про вступ.
В усній оцінці від Єврокомісії за червень 2023 йшлося, що Україна виконала дві з семи рекомендацій.
У листопаді президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.
14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, де будуть розглядати питання розширення блоку.
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