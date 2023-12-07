Чи зможе Макрон переконати Орбана не блокувати переговори про вступ України в ЄС — думка експертів

У ЄС одні вважають спробу французького президента хорошим задумом, а інші вказують на те, що Макрон неодноразово програвав в дипломатії з «поганими хлопцями».

Чи зможе Макрон переконати Орбана не блокувати переговори про вступ України в ЄС

За тиждень до ключового саміту, на якому обговорюватимуться важливі рішення щодо майбутнього України, ЄС перебуває в режимі паніки. Причина стара і вже знайома - Віктор Орбан.

Угорський прем'єр-міністр має настільки усталену позицію щодо України (і не лише щодо неї), що дипломати і чиновники ЄС намагаються зрозуміти, що або хто може змінити його думку. До них належить президент Франції Еммануель Макрон, який ніколи не цурався дипломатичних викликів.

Макрон запросив Орбана на вечерю в четвер увечері і спробує знайти компроміс напередодні саміту в Брюсселі наступного тижня. Там лідери ЄС мають ухвалити історичне рішення про початок переговорів про прийняття України до клубу з 27 країн і укласти ключову бюджетну угоду, яка кине виснаженій війною економіці Києва рятівне коло у вигляді 50 мільярдів євро, - пише Politico.

Зараз у нас немає часу на ігри. Якщо ми опинилися в ситуації, коли мир в Європі під загрозою, то ми повинні робити все можливе щодня і щогодини, щоб захистити наших людей, а також народ України, - заявила раніше цього тижня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Поширити

Проте Орбан погрожує зірвати саміт, даючи зрозуміти у двох листах до президента Європейської Ради Шарля Мішеля, що він виступає проти переговорів з Україною про вступ до ЄС. Натомість він хоче провести стратегічні дебати про європейську підтримку Києва в часи війни.

Хоча Орбан і раніше тримав блок у заручниках, троє високопоставлених дипломатів ЄС визнали, що цього разу все інакше: ставки високі, момент дуже чутливий, а угорський протест виходить за рамки простого бажання отримати більше грошей від ЄС. Мішель, завданням якого є пошук компромісів між лідерами, вже відвідав Будапешт для обговорення з Орбаном, а також перервав поїздку до Пекіна, де пройшов саміт ЄС-Китай, щоб продовжити пошуки компромісу.

Ми досягли становища, коли думка, що Орбан просто просить більше грошей, стала «оптимістичною», - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності. Поширити

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі на початку цього тижня, державний секретар Угорщини з питань публічної дипломатії Золтан Ковач відкинув припущення, що Орбан лише намагається змусити ЄС розблокувати мільярди євро, які Будапешт не отримав через проблеми з верховенством права.

Наша позиція щодо України, наша позиція щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС і багатьох інших питань залишатиметься незмінною незалежно від того, що відбувається з цими коштами, - сказав Ковач. Поширити

Дипломати розходяться в думках щодо того, чи дійсно угорський лідер має намір зірвати підтримку України, чи він «просто» намагається шантажувати Брюссель. Одні дипломати і чиновники ЄС вже шукають шляхи в обхід Угорщини і намагаються боротися з негативним висвітленням в пресі. Інші ж зберігають оптимізм і вірять, що вихід з ситуації вдасться знайти. Макрон належить до других.