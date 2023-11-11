Макрон попередив про критичний місяць у російсько-українській війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Макрон попередив про критичний місяць у російсько-українській війні

Макрон та Зеленський
Джерело:  BBC

Як вважає французький лідер Еммануель Макрон, саме грудень стане критичним під час війни в Україні, у той час, як ЗСУ роблять все можливе, щоб звільнити окуповані Росією території.

Президент Франції виступив з новим попередженням

Еммануель Макрон вкотре звернув увагу на те, що обов'язком офіційного Парижа і всіх членів міжнародної спільноти є підтримка України під час її війни з РФ.

Але він також сказав, що наступний місяць буде критичним, оскільки Україна намагатиметься відвоювати втрачені землі в ході контрнаступальних операцій, – цитує президента Франції BBC.

На переконання Еммануеля Макрона, якщо дати можливість диктатору Володимиру Путіну виграти війну, то ми отримаємо нову імперську силу в Європі.

Ба більше, що важливо розуміти, йому буде загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія і Казахстан, а також всьому континенту.

Тому що, безумовно, це імперіалізм і колоніалізм, який Росія здійснює (в Україні), – заявив французький лідер.

Макрон вірить у можливість переговорів між Києвом та Москвою

За словами президента Франції, він вірить в те, що може настати час для "чесних і добрих переговорів, повернення за стіл переговорів і пошуку рішення з Росією".

Однак станом на сьогодні він згоден з тим, що поки "ще не настав" час Україні сідати за такий стіл переговорів.

Україна сама має ухвалювати рішення стосовно потенційних перемовин з РФ, - вкотре повторив французький лідер.

Що цікаво, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг та німецький канцлер Олаф Шольц озвучили свої прогнози щодо тривалості російсько-української війни.

На переконання кожного з них, українцям та їхнім партнерам потрібно готуватися до того, що це буде дуже довгий шлях.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Війна випробовує військово-політичне керівництво України на єдність — WP
Зеленський та Залужний
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Буде Третя світова війна. Сенатор США б'є на сполох через зміну політики щодо України
Піт Рікеттс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи довго триватиме війна в Україні — прогноз Шольца
Олаф Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм