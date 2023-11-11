Макрон попередив про критичний місяць у російсько-українській війні

Як вважає французький лідер Еммануель Макрон, саме грудень стане критичним під час війни в Україні, у той час, як ЗСУ роблять все можливе, щоб звільнити окуповані Росією території.

Президент Франції виступив з новим попередженням

Еммануель Макрон вкотре звернув увагу на те, що обов'язком офіційного Парижа і всіх членів міжнародної спільноти є підтримка України під час її війни з РФ.

Але він також сказав, що наступний місяць буде критичним, оскільки Україна намагатиметься відвоювати втрачені землі в ході контрнаступальних операцій, – цитує президента Франції BBC. Поширити

На переконання Еммануеля Макрона, якщо дати можливість диктатору Володимиру Путіну виграти війну, то ми отримаємо нову імперську силу в Європі.

Ба більше, що важливо розуміти, йому буде загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія і Казахстан, а також всьому континенту.

Тому що, безумовно, це імперіалізм і колоніалізм, який Росія здійснює (в Україні), – заявив французький лідер. Поширити

Макрон вірить у можливість переговорів між Києвом та Москвою

За словами президента Франції, він вірить в те, що може настати час для "чесних і добрих переговорів, повернення за стіл переговорів і пошуку рішення з Росією".

Однак станом на сьогодні він згоден з тим, що поки "ще не настав" час Україні сідати за такий стіл переговорів.

Україна сама має ухвалювати рішення стосовно потенційних перемовин з РФ, - вкотре повторив французький лідер.

Що цікаво, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг та німецький канцлер Олаф Шольц озвучили свої прогнози щодо тривалості російсько-української війни.

На переконання кожного з них, українцям та їхнім партнерам потрібно готуватися до того, що це буде дуже довгий шлях.