Макрон предупредил о критическом месяце в российско-украинской войне

Как считает французский лидер Эммануэль Макрон, именно декабрь станет критическим во время войны в Украине, в то время как ВСУ делают все возможное, чтобы освободить оккупированные Россией территории.

Президент Франции выступил с новым предупреждением

Эммануэль Макрон снова обратил внимание на то, что обязанностью официального Парижа и всех членов международного сообщества является поддержка Украины во время ее войны с РФ.

Но он также сказал, что следующий месяц будет критическим, поскольку Украина будет пытаться отвоевать утраченные земли в ходе контрнаступательных операций, – цитирует президента Франции BBC. Поделиться

По убеждению Эммануэля Макрона, если дать возможность диктатору Владимиру Путину выиграть войну, мы получим новую имперскую силу в Европе.

Более того, что важно понимать, она будет угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту.

Потому что, безусловно, это империализм и колониализм, который Россия осуществляет (в Украине), – заявил французский лидер. Поделиться

Макрон верит в возможность переговоров между Киевом и Москвой

По словам президента Франции, он верит в то, что может прийти время для "честных и хороших переговоров, возвращения за стол переговоров и поиска решения с Россией".

Однако по состоянию на сегодняшний день он согласен с тем, что пока "еще не пришло" время Украине садиться за такой стол переговоров.

Украина сама должна принимать решение относительно потенциальных переговоров с РФ, - повторил французский лидер. Поделиться

Что интересно, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг и немецкий канцлер Олаф Шольц озвучили свои прогнозы относительно продолжительности российско-украинской войны.

По мнению каждого из них, украинцам и их партнерам нужно готовиться к тому, что это будет очень долгий путь.