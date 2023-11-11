Макрон предупредил о критическом месяце в российско-украинской войне

Как считает французский лидер Эммануэль Макрон, именно декабрь станет критическим во время войны в Украине, в то время как ВСУ делают все возможное, чтобы освободить оккупированные Россией территории.
Президент Франции выступил с новым предупреждением
Эммануэль Макрон снова обратил внимание на то, что обязанностью официального Парижа и всех членов международного сообщества является поддержка Украины во время ее войны с РФ.
По убеждению Эммануэля Макрона, если дать возможность диктатору Владимиру Путину выиграть войну, мы получим новую имперскую силу в Европе.
Более того, что важно понимать, она будет угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту.
Макрон верит в возможность переговоров между Киевом и Москвой
По словам президента Франции, он верит в то, что может прийти время для "честных и хороших переговоров, возвращения за стол переговоров и поиска решения с Россией".
Однако по состоянию на сегодняшний день он согласен с тем, что пока "еще не пришло" время Украине садиться за такой стол переговоров.
Что интересно, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг и немецкий канцлер Олаф Шольц озвучили свои прогнозы относительно продолжительности российско-украинской войны.
По мнению каждого из них, украинцам и их партнерам нужно готовиться к тому, что это будет очень долгий путь.
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