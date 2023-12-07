Сможет ли Макрон убедить Орбана не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС — мнение экспертов
Категория
Мир
Дата публикации

Сможет ли Макрон убедить Орбана не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС — мнение экспертов

Макрон
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Источник:  Politico

В ЕС одни считают попытку французского президента хорошим замыслом, а другие указывают на то, что Макрон неоднократно проигрывал в дипломатии с «плохими ребятами».

Сможет ли Макрон убедить Орбана не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

За неделю до ключевого саммита, на котором будут обсуждаться важные решения по будущему Украины, ЕС находится в режиме паники. Причина старая и уже знакомая – Виктор Орбан.

Венгерский премьер-министр имеет настолько устоявшуюся позицию по отношению к Украине (и не только к ней), что дипломаты и чиновники ЕС пытаются понять, что или кто может изменить его мнение. К ним относится президент Франции Эммануэль Макрон, никогда не сторонившийся дипломатических вызовов.

Макрон пригласил Орбана на ужин в четверг вечером и попытается найти компромисс в преддверии саммита в Брюсселе на следующей неделе. Там лидеры ЕС должны принять историческое решение о начале переговоров о принятии Украины в клуб из 27 стран и заключить ключевое бюджетное соглашение, которое бросит истощенной войной экономике Киева спасательный круг в размере 50 миллиардов евро, пишет Politico.

Сейчас у нас нет времени на игры. Если мы оказались в ситуации, когда мир в Европе под угрозой, то мы должны делать все возможное каждый день и каждый час, чтобы защитить наших людей, а также народ Украины, - заявила ранее на этой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Однако Орбан угрожает сорвать саммит, давая понять в двух письмах президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, что он выступает против переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Он хочет провести стратегические дебаты о европейской поддержке Киева во время войны.

Хотя Орбан по-прежнему держал блок в заложниках, трое высокопоставленных дипломатов ЕС признали, что на этот раз все иначе: ставки высоки, момент очень чувствителен, а венгерский протест выходит за рамки простого желания получить больше денег от ЕС. Мишель, задачей которого является поиск компромиссов между лидерами, уже посетил Будапешт для обсуждения с Орбаном, а также прервал поездку в Пекин, где прошел саммит ЕС-Китай, чтобы продолжить поиск компромисса.

Мы достигли положения, когда мнение, что Орбан просто просит больше денег, стало «оптимистичным», - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Выступая перед журналистами в Брюсселе в начале этой недели, государственный секретарь Венгрии по публичной дипломатии Золтан Ковач отверг предположение, что Орбан лишь пытается заставить ЕС разблокировать миллиарды евро, которые Будапешт не получил из-за проблем с верховенством права.

Наша позиция по отношению к Украине, наша позиция по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС и многих других вопросов будет оставаться неизменной независимо от того, что происходит с этими средствами, - сказал Ковач.

Дипломаты расходятся во мнениях относительно того, действительно ли венгерский лидер намерен сорвать поддержку Украины, или он «просто» пытается шантажировать Брюссель. Одни дипломаты и чиновники ЕС уже ищут пути в обход Венгрии и пытаются бороться с отрицательным освещением в печати. Остальные же сохраняют оптимизм и верят, что выход из ситуации удастся найти. Макрон относится ко вторым.

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