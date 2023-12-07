Испытывает слабость к плохим парням. Politico раскрыло план Макрона касательно Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон верит в то, что сможет убедить венгерского премьера Виктора Орбана изменить его жесткую позицию относительно поддержки Украины на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.
Макрон решил бороться за будущее Украины в ЕС
Редакция издания Politico пообщалась со своими инсайдерами в европейских политических кругах, чтобы узнать, чего они ожидают от Виктора Орбана.
Как оказалось, многие лидеры ЕС до сих пор не смогли понять, чего действительно добивается приспешник Путина: он на самом деле планирует сорвать поддержку Украины или просто пытается шантажировать Евросоюз.
Однако, по убеждению президента Франции Эммануэля Макрона, официальному Брюсселю все-таки удастся найти выход из этой ситуации, и он готов напрямую этому помочь.
Он лелеет надежду, что за ужином в Париже они с Орбаном смогут достичь компромисса в вопросе поддержки Украины.
Почему идею Макрона о переговорах с Орбаном не одобряют в ЕС
Как оказалось, инициатива президента Франции кажется многим лидерам Евросоюза утопической, поскольку Макрон многократно пытался договориться с разными диктаторами и автократами, но эти попытки были провальными.
По словам другого французского чиновника, "Макрон испытывает слабость к плохим парням. Это бросает ему интеллектуальный вызов".
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