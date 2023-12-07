Испытывает слабость к плохим парням. Politico раскрыло план Макрона касательно Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон верит в то, что сможет убедить венгерского премьера Виктора Орбана изменить его жесткую позицию относительно поддержки Украины на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.

Макрон решил бороться за будущее Украины в ЕС

Редакция издания Politico пообщалась со своими инсайдерами в европейских политических кругах, чтобы узнать, чего они ожидают от Виктора Орбана.

Как оказалось, многие лидеры ЕС до сих пор не смогли понять, чего действительно добивается приспешник Путина: он на самом деле планирует сорвать поддержку Украины или просто пытается шантажировать Евросоюз.

Однако, по убеждению президента Франции Эммануэля Макрона, официальному Брюсселю все-таки удастся найти выход из этой ситуации, и он готов напрямую этому помочь.

Он лелеет надежду, что за ужином в Париже они с Орбаном смогут достичь компромисса в вопросе поддержки Украины.

Венгры занимают жесткие позиции, они наращивают рычаги влияния на переговорах. Если они это делают, то для того чтобы дать Виктору Орбану возможность вести переговоры... Сейчас мы вступаем в более активную фазу переговоров, с переговорами на высшем уровне (между Орбаном и Макроном. – ред.), – рассказал журналистам один из французских. дипломатов. Поделиться

Почему идею Макрона о переговорах с Орбаном не одобряют в ЕС

Как оказалось, инициатива президента Франции кажется многим лидерам Евросоюза утопической, поскольку Макрон многократно пытался договориться с разными диктаторами и автократами, но эти попытки были провальными.

Он продолжает пытаться и продолжает терпеть неудачу. Он пробовал это с Трампом, потом с Путиным, и пробует с Орбаном… Они (члены ЕС – ред.) продолжают кормить монстра и удивляются, почему он возвращается больше и просит больше, – жалуется журналистам один из инсайдеров. Поделиться

По словам другого французского чиновника, "Макрон испытывает слабость к плохим парням. Это бросает ему интеллектуальный вызов".