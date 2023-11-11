Макрон не исключает вероятности позитивных для Украины переговоров с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что впоследствии возникнет возможность для якобы "честных и позитивных" для Украины переговоров с Кремлем.
Почему Макрон снова заявляет о необходимости переговоров между Украиной и РФ
В интервью журналистам издание Макрон подчеркнул, что Франция считает своей обязанностью оказывать помощь Украине и поддерживать страну в развязанной Россией преступной войне, однако впоследствии якобы может наступить время для "честных и хороших переговоров с Кремлем".
Французский лидер отметил, что позволив России выиграть войну против Украины, западные государства будут способствовать Кремлю в создании новой империи в Европе.
При этом, по его словам, Россия продолжит угрожать другим республикам бывшего СССР, например Грузии или Казахстану.
Кроме того, как отметил Макрон, Россия будет угрожать странам ЕС.
Что Макрон говорит о переговорах Украины и РФ
Говоря об обязанности Франции и всех стран поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения, Макрон отметил, что следующий месяц будет решающим для Украины в контексте попыток вернуть в ходе контрнаступательных операций захваченные территории.
Президент Франции заявил, что для Украины "еще не пришло" время садиться за стол переговоров и подчеркнул, что решение о переговорах будет единоличным решением Киева.
При этом Макрон добавил, что может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".
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