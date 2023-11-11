Макрон не исключает вероятности позитивных для Украины переговоров с РФ
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Макрон не исключает вероятности позитивных для Украины переговоров с РФ

Эммануэль Макрон
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Источник:  BBC

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что впоследствии возникнет возможность для якобы "честных и позитивных" для Украины переговоров с Кремлем.

Почему Макрон снова заявляет о необходимости переговоров между Украиной и РФ

В интервью журналистам издание Макрон подчеркнул, что Франция считает своей обязанностью оказывать помощь Украине и поддерживать страну в развязанной Россией преступной войне, однако впоследствии якобы может наступить время для "честных и хороших переговоров с Кремлем".

Французский лидер отметил, что позволив России выиграть войну против Украины, западные государства будут способствовать Кремлю в создании новой империи в Европе.

При этом, по его словам, Россия продолжит угрожать другим республикам бывшего СССР, например Грузии или Казахстану.

Кроме того, как отметил Макрон, Россия будет угрожать странам ЕС.

Потому что Россия, безусловно, занимается империализмом и колониализмом, – убежден Макрон.

Что Макрон говорит о переговорах Украины и РФ

Говоря об обязанности Франции и всех стран поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения, Макрон отметил, что следующий месяц будет решающим для Украины в контексте попыток вернуть в ходе контрнаступательных операций захваченные территории.

Президент Франции заявил, что для Украины "еще не пришло" время садиться за стол переговоров и подчеркнул, что решение о переговорах будет единоличным решением Киева.

При этом Макрон добавил, что может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

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