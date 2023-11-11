Макрон не виключає ймовірність позитивних для України переговорів з РФ
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Макрон не виключає ймовірність позитивних для України переговорів з РФ

Еммануель Макрон
Джерело:  BBC

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що згодом виникне можливість для нібито “чесних та позитивних” для України переговорів із Кремлем. 

Чому Макрон знову заявляє про необхідність переговорів між Україною та РФ

В інтерв’ю журналістам видання Макрон підкреслив, що Франція вважає власним обов’язком надавати допомогу Україні та підтримувати країну у розв’язаній Росією злочинній війні, однак згодом нібито може настати час для “чесних і хороших переговорів із Кремлем”.

Французький лідер зазначив, що дозволивши Росії виграти війну проти України західні держави сприятимуть Кремлю у утворенні нової імперії у Європі.

При цьому, за його словами, Росія продовжить погрожувати іншим республікам колишнього СРСР, наприклад, Грузії, або Казахстану.

Окрім цього, як відзначив Макрон, Росія погрожуватиме країнам ЄС.

Тому що Росія, безумовно, займається імперіалізмом і колоніалізмом, - переконаний Макрон.

Що Макрон каже про переговори України і РФ

Говорячи про обов'язок Франції і всіх країн підтримувати Україну в її захисті від російського вторгнення, Макрон зазначив, що наступний місяць буде вирішальним для України в контексті спроб повернути в ході контрнаступальних операцій захоплені території.

Президент Франції заявив, що для України "ще не прийшов" час сідати за стіл переговорів, і підкреслив, що рішення про переговори буде одноосібним рішенням Києва.

При цьому Макрон додав, що може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".

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