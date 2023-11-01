У Росії лютують через нову гучну заяву Макрона

Під час офіційного візиту до Казахстану французький лідер Еммануель Макрон провів зустріч з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим і похвали його за відмову бути "васалом будь-якої влади", натякаючи на Росію.
Що Макрон говорив у Казахстані
За словами Макрона, цей візит є історичними, оскільки він встиг підписати з колегою ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.
За його словами, у світі, де великі держави хочуть стати гегемонами, а регіональні сили стають непередбачуваними, вкрай важливо зберігати дружні та ділові зв’язки між демократичними країнами.
Як у Росії відреагували на нові заяви Макрона
Офіційна Москва стверджує, що, мовляв, вкрай стурбована зростанням дипломатичної активності західних лідерів в колишніх радянських країнах Центральної Азії.
Так, скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров почав лютувати через те, що Захід намагається відтягнути від РФ "сусідів, друзів і союзників".
А от незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков був більш стриманий у своїх заявах.
Він зазначив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв’язки з будь-якими країнами
Своєю чергою, ми маємо історичні зв'язки, зв'язки стратегічного партнерства з Казахстаном, вони наші союзники і наші інтереси об'єднані в багатьох міжнародних структурах, – додав він.
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