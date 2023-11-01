У Росії лютують через нову гучну заяву Макрона
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У Росії лютують через нову гучну заяву Макрона

Еммануель Макрон
Джерело:  Reuters

Під час офіційного візиту до Казахстану французький лідер Еммануель Макрон провів зустріч з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим і похвали його за відмову бути "васалом будь-якої влади", натякаючи на Росію.

Що Макрон говорив у Казахстані

Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами, - зазначив президент Франції.

За словами Макрона, цей візит є історичними, оскільки він встиг підписати з колегою ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

Я у жодному разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск... який дехто може чинити на вас, – додав французький лідер.

За його словами, у світі, де великі держави хочуть стати гегемонами, а регіональні сили стають непередбачуваними, вкрай важливо зберігати дружні та ділові зв’язки між демократичними країнами.

Ми поважаємо наших друзів, ми тут, коли ми їм потрібні, і ми поважаємо їхню незалежність, – сказав Макрон.

 Як у Росії відреагували на нові заяви Макрона

Офіційна Москва стверджує, що, мовляв, вкрай стурбована зростанням дипломатичної активності західних лідерів в колишніх радянських країнах Центральної Азії.

Так, скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров почав лютувати через те, що Захід намагається відтягнути від РФ "сусідів, друзів і союзників".

А от незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков був більш стриманий у своїх заявах.

Він зазначив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв’язки з будь-якими країнами

Своєю чергою, ми маємо історичні зв'язки, зв'язки стратегічного партнерства з Казахстаном, вони наші союзники і наші інтереси об'єднані в багатьох міжнародних структурах, – додав він.

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