Во время официального визита в Казахстан французский лидер Эммануэль Макрон провел встречу с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым и похвали его за отказ быть "васалом любой власти", намекая на Россию.

Что Макрон говорил в Казахстане

Франция ценит... путь, по которому вы идете для своей страны, отказываясь быть вассалом любой власти и стремясь строить многочисленные и сбалансированные отношения с разными странами, - отметил президент Франции. Поделиться

По словам Макрона, этот визит исторический, поскольку он успел подписать с коллегой деловые соглашения, включая декларацию о намерениях по партнерству в области редкоземельных и редких металлов.

Я ни в коем случае не недооцениваю геополитические трудности, давление… которое некоторые могут оказывать на вас, – добавил французский лидер. Поделиться

По его словам, в мире, где большие государства хотят стать гегемонами, а региональные силы становятся непредсказуемыми, очень важно сохранять дружеские и деловые связи между демократическими странами.

Мы уважаем наших друзей, мы здесь, когда им нужны, и мы уважаем их независимость, – сказал Макрон. Поделиться

Как в России отреагировали на новые заявления Макрона

Официальная Москва утверждает, что, мол, очень озабочена ростом дипломатической активности западных фаворитов в бывших советских странах Центральной Азии.

Так, скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров начал свирепствовать из-за того, что Запад пытается оттянуть от РФ "соседей, друзей и союзников".

А вот неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков был более сдержан в своих заявлениях.

Он отметил, что Казахстан как суверенное государство имеет право развивать связи с любыми странами.