Во время официального визита в Казахстан французский лидер Эммануэль Макрон провел встречу с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым и похвали его за отказ быть "васалом любой власти", намекая на Россию.
Что Макрон говорил в Казахстане
По словам Макрона, этот визит исторический, поскольку он успел подписать с коллегой деловые соглашения, включая декларацию о намерениях по партнерству в области редкоземельных и редких металлов.
По его словам, в мире, где большие государства хотят стать гегемонами, а региональные силы становятся непредсказуемыми, очень важно сохранять дружеские и деловые связи между демократическими странами.
Как в России отреагировали на новые заявления Макрона
Официальная Москва утверждает, что, мол, очень озабочена ростом дипломатической активности западных фаворитов в бывших советских странах Центральной Азии.
Так, скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров начал свирепствовать из-за того, что Запад пытается оттянуть от РФ "соседей, друзей и союзников".
А вот неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков был более сдержан в своих заявлениях.
Он отметил, что Казахстан как суверенное государство имеет право развивать связи с любыми странами.
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