Казахстан запретил экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в войне

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины.
Казахстан ввел запрет на экспорт товаров в РФ
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев сообщил, что его страна ввела запрет на экспорт в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы в войне.
Среди запрещенных товаров – дроны, электрочипы, электроника, которая может использоваться в войнах.
Торебаев объяснил, что запрещенные 106 видов товаров не производятся в Казахстане, а до вторжения РФ реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан продолжится, но экспорт уже нет.
Казахстан обвиняли в помощи РФ обходить санкции
Казахстан неоднократно сталкивался с обвинениями в помощи России в получении санкционных товаров, которые могут использоваться в военных действиях в Украине.
Поскольку западные страны стремятся подавить реэкспорт чувствительных товаров третьими странами в Россию, руководство Казахстана пообещало соблюдать российские санкции.
Казахстан также пытался дистанцироваться от вторжения России в Украину и не признал частично оккупированные регионы Украины частью России.
28 сентября лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не поможет России обойти санкции Запада, введенные в через войну в Украине.
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