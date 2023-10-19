Казахстан заборонив експорт до РФ товарів, які можуть бути використані у війні

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні проти України.
Казахстан ввів заборону на експорт товарів у РФ
Віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв повідомив, що його країна ввела заборону на експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні.
Серед заборонених товарів - дрони, електрочіпи, електроніка, яка може використовуватись у війн.
Торебаєв пояснив, що заборонені 106 видів товарів не виробляються в Казахстані, а до вторгнення РФ реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстану продовжиться, але експорт вже ні.
Казахстан звинувачували у допомозі РФ обходити санкції
Казахстан неодноразово стикався з звинуваченнями в допомозі Росії в отриманні санкційних товарів, які можуть бути використані у військових діях в Україні.
Оскільки західні країни прагнуть придушити реекспорт чутливих товарів третіми країнами до Росії, керівництво Казахстану пообіцяло дотримуватися російських санкцій.
Казахстан також намагався дистанціюватися від вторгнення Росії в Україну і не визнав частково окуповані регіони України частиною Росії.
28 вересня лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не допоможе Росії обійти санкції Заходу, запроваджені через війну в Україні.
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