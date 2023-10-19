Казахстан заборонив експорт до РФ товарів, які можуть бути використані у війні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Казахстан заборонив експорт до РФ товарів, які можуть бути використані у війні

Казахстан
Джерело:  КазТАГ

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні проти України.

Казахстан ввів заборону на експорт товарів у РФ

Віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв повідомив, що його країна ввела заборону на експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні.

Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до війни – на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів – їхній експорт ми повністю заборонили.

Серед заборонених товарів - дрони, електрочіпи, електроніка, яка може використовуватись у війн.

Торебаєв пояснив, що заборонені 106 видів товарів не виробляються в Казахстані, а до вторгнення РФ реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстану продовжиться, але експорт вже ні.

Казахстан звинувачували у допомозі РФ обходити санкції

Казахстан неодноразово стикався з звинуваченнями в допомозі Росії в отриманні санкційних товарів, які можуть бути використані у військових діях в Україні.

Оскільки західні країни прагнуть придушити реекспорт чутливих товарів третіми країнами до Росії, керівництво Казахстану пообіцяло дотримуватися російських санкцій.

Казахстан також намагався дистанціюватися від вторгнення Росії в Україну і не визнав частково окуповані регіони України частиною Росії.

28 вересня лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не допоможе Росії обійти санкції Заходу, запроваджені через війну в Україні.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія отримує західні чипи для ракет через Вірменію та Казахстан — NYT
Росія отримує західні чипи для ракет через Вірменію та Казахстан — NYT
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Казахстан допомагає Росії отримувати БпЛА та мікросхеми
Казахстан допомагає Росії отримувати БпЛА та мікросхеми
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Казахстану назвав проблемою союзні відносини Росії та Білорусі
Президент Казахстану назвав проблемою союзні відносини Росії та Білорусі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм