Казахстан заборонив експорт до РФ товарів, які можуть бути використані у війні

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні проти України.

Казахстан ввів заборону на експорт товарів у РФ

Віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв повідомив, що його країна ввела заборону на експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні.

Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до війни – на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів – їхній експорт ми повністю заборонили. Поширити

Серед заборонених товарів - дрони, електрочіпи, електроніка, яка може використовуватись у війн.

Торебаєв пояснив, що заборонені 106 видів товарів не виробляються в Казахстані, а до вторгнення РФ реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстану продовжиться, але експорт вже ні.

Казахстан звинувачували у допомозі РФ обходити санкції

Казахстан неодноразово стикався з звинуваченнями в допомозі Росії в отриманні санкційних товарів, які можуть бути використані у військових діях в Україні.

Оскільки західні країни прагнуть придушити реекспорт чутливих товарів третіми країнами до Росії, керівництво Казахстану пообіцяло дотримуватися російських санкцій.

Казахстан також намагався дистанціюватися від вторгнення Росії в Україну і не визнав частково окуповані регіони України частиною Росії.

28 вересня лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не допоможе Росії обійти санкції Заходу, запроваджені через війну в Україні.