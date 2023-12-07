Має слабкість до поганих хлопців. Politico розкрило план Макрона щодо України
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Має слабкість до поганих хлопців. Politico розкрило план Макрона щодо України

Еммануель Макрон
Джерело:  Politico

Французький лідер Еммануель Макрон оптимістично вірить в те, що зможе переконати угорського прем’єра Віктора Орбана змінити його жорстку позицію щодо підтримки України до саміту лідерів ЄС 14-15 грудня. 

Макрон вирішив боротися за майбутнє України в ЄС

Редакція видання Politico поспілкувалася зі своїми інсайдерами в європейських політичних колах, щоб дізнатися, чого вони очікують від Віктора Орбана.

Як виявилося, багато лідерів ЄС досі не змогли зрозуміти, чого насправді добивається поплічник Путіна: він дійсно планує зірвати підтримку України, чи просто намагається шантажувати Євросоюз.

Однак, на переконання президента Франції Еммануеля Макрона, офіційному Брюсселю все-таки вдасть знайти вихід з цієї ситуації, і він готовий безпосередньо цьому посприяти.

Він плекає на те, що за вечерею в Парижі вони з Орбаном зможуть досягти компромісу у питанні підтримки України.

Угорці займають жорсткі позиції, вони нарощують важелі впливу на переговори. Якщо вони це роблять, то для того, щоб дати Віктору Орбану можливість вести переговори... Зараз ми вступаємо в більш активну фазу переговорів, з переговорами на вищому рівні (між Орбаном і Макроном. – Ред.), – розповів журналістам один з французьких дипломатів.

Чому ідею Макрона щодо перемовин з Орбаном не схвалюють у ЄС

Як виявилося, ініціатива президента Франції здається багатьом лідерам Євросоюзу утопічною, оскільки Макрон багато разів намагався домовитися з різними диктаторами та автократами, але ці спроби були провальними.

Він продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він пробував це з Трампом, потім з Путіним, і пробує з Орбаном… Вони (члени ЄС - ред.) продовжують годувати монстра і дивуються, чому він повертається більшим і просить більше, – скаржиться журналістам один з інсайдерів.

За словами іншого французького чиновника, "Макрон має слабкість до поганих хлопців. Це кидає йому інтелектуальний виклик".

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