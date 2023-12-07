Має слабкість до поганих хлопців. Politico розкрило план Макрона щодо України

Французький лідер Еммануель Макрон оптимістично вірить в те, що зможе переконати угорського прем’єра Віктора Орбана змінити його жорстку позицію щодо підтримки України до саміту лідерів ЄС 14-15 грудня.
Макрон вирішив боротися за майбутнє України в ЄС
Редакція видання Politico поспілкувалася зі своїми інсайдерами в європейських політичних колах, щоб дізнатися, чого вони очікують від Віктора Орбана.
Як виявилося, багато лідерів ЄС досі не змогли зрозуміти, чого насправді добивається поплічник Путіна: він дійсно планує зірвати підтримку України, чи просто намагається шантажувати Євросоюз.
Однак, на переконання президента Франції Еммануеля Макрона, офіційному Брюсселю все-таки вдасть знайти вихід з цієї ситуації, і він готовий безпосередньо цьому посприяти.
Він плекає на те, що за вечерею в Парижі вони з Орбаном зможуть досягти компромісу у питанні підтримки України.
Чому ідею Макрона щодо перемовин з Орбаном не схвалюють у ЄС
Як виявилося, ініціатива президента Франції здається багатьом лідерам Євросоюзу утопічною, оскільки Макрон багато разів намагався домовитися з різними диктаторами та автократами, але ці спроби були провальними.
За словами іншого французького чиновника, "Макрон має слабкість до поганих хлопців. Це кидає йому інтелектуальний виклик".
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