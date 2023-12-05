Глава МЗС Словаччини поки "не уявляє" Україну в ЄС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що йому складно уявити членство України в Євросоюзі за нинішніх обставин. Він додав, що його країна підтримає Україну, але лише якщо вона “буде відповідати всім критеріям”.

У Словаччині поки не бачать Україну в Євросоюзі

В інтерв’ю виданню Štandard Бланар сказав, що не може уявити членство України в ЄС зараз.

Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі й відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту. Поширити

Він додав, що Україна повинна мати перспективу членства в майбутньому, «але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан».

За словами глави МЗС, Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але «ви маєте відповідати повністю всім критеріям».

Коментуючи заяву нового прем’єра Словаччини Роберта Фіцо про «тотально корумповану Україну», Бланар сказав, що «це не просто слова».

Заява Роберто Фіцо про корупцію в Україні

Наприкінці жовтня Роберт Фіцо заявив, що Україна – "найбільш корумпована країна у світі". Цим він виправдав сумніви в необхідності збільшення для України фінансової допомоги Європейського Союзу.

На його думку Україна "є найбільш корумпованою країною в світі, і це стосується всіх рівнів управління".

Чи фінансування України змінило щось у результаті війни? Тож вкладімо ще 50 мільярдів і неважливо, що станеться? Поширити

Нагадаємо, що ЄС врешті ухвалив виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги.