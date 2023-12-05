Глава МИД Словакии пока "не представляет" Украину в ЕС
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Глава МИД Словакии пока "не представляет" Украину в ЕС

Юрай Бланар
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Источник:  Standard

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что ему сложно представить членство Украины в Евросоюзе в нынешних обстоятельствах. Он добавил, что его страна поддержит Украину, но только если она будет "соответствовать всем критериям".

В Словакии пока не видят Украину в Евросоюзе

В интервью изданию Standard Бланар сказал, что не может вообразить членство Украины в ЕС сейчас.

Это очень серьезный вопрос. Но при нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляен будет обосновывать предложение о членстве или открытие переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, находящейся в военном конфликте.

Он добавил, что у Украины должна быть перспектива членства в будущем, «но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Грузия, или Западных Балкан».

По словам главы МИД, Словакия готова поддержать Украину на пути в ЕС, но «вы должны отвечать полностью всем критериям».

Комментируя заявление нового премьера Словакии Роберта Фицо о «тотально коррумпированной Украине», Бланар сказал, что «это не просто слова».

Заявление Роберто Фицо о коррупции в Украине

В конце октября Роберт Фицо заявил, что Украина – "самая коррумпированная страна в мире". Этим оправдал сомнения в необходимости увеличения для Украины финансовой помощи Европейского Союза.

По его мнению, Украина "является наиболее коррумпированной страной в мире, и это касается всех уровней управления".

Изменило ли финансирование Украины что-то в результате войны? Так что вложим еще 50 миллиардов и неважно, что произойдет?

Напомним, что ЕС наконец принял выделение Украине 50 млрд евро финансовой помощи.

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