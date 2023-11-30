Премьер Словакии Фицо планирует возобновить отношения с РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Словакии Фицо планирует возобновить отношения с РФ

Роберт Фицо
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Источник:  online.ua

Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует нормализацию отношений его страны с Россией.

Фицо планирует нормализовать отношения с Россией

Премьер-министр Словакии провел встречу с послами США и РФ.

Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что естественно влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, не всегда соответствующих политике единственно правильной точки зрения, продвигающейся в Европейском Союзе. Внешнеполитическим приоритетом, который я намерен реализовывать, является защита и продвижение словацких национальных интересов, включающих поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине, отмечает Фицо.

По его мнению, нынешняя стратегия ЕС и США вроде бы не работает.

Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и нормализации словацко-российских отношений, - заявляет Фицо.

Что известно о включении Украины в оборонную стратегию ЕС

По словам президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, будущая оборонная стратегия ЕС должна включать в себя нужды Украины в военной поддержке.

Наша стратегия может быть полной только тогда, когда она также учитывает потребности Украины и ее промышленный потенциал, – отмечает фон дер Ляен.

По ее убеждению, Украина должна быть включена в оборонные программы ЕС.

Первым шагом для достижения этого является вовлечение Украины в процесс консультаций по Промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, с согласия Европейского парламента и Совета ЕС, где это необходимо, - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, Еврокомиссия планирует предложить Европейскую программу оборонной промышленности в начале следующего года, в которой будут рассмотрены пути финансирования отрасли.

Фон дер Ляен объяснила, что в рамках этой программы комиссия будет пытаться понять, как она может обеспечить признание вклада оборонной промышленности в европейскую безопасность со стороны устойчивых финансовых инвесторов.

В следующем году оборонная промышленность ЕС должна выполнить задачи по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов до 1 миллиона патронов в год, – добавила фон дер Ляен.

Эта цель не связана с планом ЕС предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет в течение года – цель которой, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса и других официальных лиц, Евросоюз вряд ли достигнет.

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