Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует нормализацию отношений его страны с Россией.
Фицо планирует нормализовать отношения с Россией
Премьер-министр Словакии провел встречу с послами США и РФ.
По его мнению, нынешняя стратегия ЕС и США вроде бы не работает.
Что известно о включении Украины в оборонную стратегию ЕС
По словам президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, будущая оборонная стратегия ЕС должна включать в себя нужды Украины в военной поддержке.
По ее убеждению, Украина должна быть включена в оборонные программы ЕС.
По ее словам, Еврокомиссия планирует предложить Европейскую программу оборонной промышленности в начале следующего года, в которой будут рассмотрены пути финансирования отрасли.
Фон дер Ляен объяснила, что в рамках этой программы комиссия будет пытаться понять, как она может обеспечить признание вклада оборонной промышленности в европейскую безопасность со стороны устойчивых финансовых инвесторов.
Эта цель не связана с планом ЕС предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет в течение года – цель которой, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса и других официальных лиц, Евросоюз вряд ли достигнет.