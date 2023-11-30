Скандальний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прогнозує нормалізацію відносин його країни з Росією.
Фіцо планує нормалізувати відносини з Росією
Зазначається, що прем’єр-міністр Словаччини провів зустріч із послами США та РФ.
На його думку, нинішня стратегія ЄС і США нібито не працює.
Що відомо про включення України до оборонної стратегії ЄС
За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, майбутня оборонна стратегія ЄС повинна включати в себе потреби України у військові підтримці.
На її переконання, Україна має бути включена до оборонних програм ЄС.
За її словами, Єврокомісія планує запропонувати Європейську програму оборонної промисловості на початку наступного року, в якій також будуть розглянуті шляхи фінансування галузі.
Фон дер Ляєн пояснила, в рамках цієї програми комісія намагатиметься зрозуміти, як вона може забезпечити визнання внеску оборонної промисловості в європейську безпеку з боку стійких фінансових інвесторів.
Ця мета не пов'язана з планом ЄС надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет протягом року – мета, якої, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та інших офіційних осіб, Євросоюз навряд чи досягне.
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