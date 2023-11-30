Прем'єр Словаччини Фіцо планує відновити відносини з РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Прем'єр Словаччини Фіцо планує відновити відносини з РФ

Роберт Фіцо
Джерело:  online.ua

Скандальний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прогнозує нормалізацію відносин його країни з Росією.

Фіцо планує нормалізувати відносини з Росією

Зазначається, що прем’єр-міністр Словаччини провів зустріч із послами США та РФ.

Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі. Зовнішньополітичним пріоритетом, який я маю намір реалізовувати, є захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні, - зазначає Фіцо.

На його думку, нинішня стратегія ЄС і США нібито не працює.

Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин, - заявляє Фіцо.

Що відомо про включення України до оборонної стратегії ЄС

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, майбутня оборонна стратегія ЄС повинна включати в себе потреби України у військові підтримці.

Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховує потреби України і її промисловий потенціал, - зазначає фон дер Ляєн.

На її переконання, Україна має бути включена до оборонних програм ЄС.

Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо Промислової стратегії. Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм, за згодою Європейського парламенту і Ради ЄС, де це необхідно, - наголосила президент Єврокомісії.

За її словами, Єврокомісія планує запропонувати Європейську програму оборонної промисловості на початку наступного року, в якій також будуть розглянуті шляхи фінансування галузі.

Фон дер Ляєн пояснила, в рамках цієї програми комісія намагатиметься зрозуміти, як вона може забезпечити визнання внеску оборонної промисловості в європейську безпеку з боку стійких фінансових інвесторів.

Наступного року оборонна промисловість ЄС має виконати завдання зі збільшення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів до 1 мільйона набоїв на рік, - додала фон дер Ляєн.

Ця мета не пов'язана з планом ЄС надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет протягом року – мета, якої, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та інших офіційних осіб, Євросоюз навряд чи досягне.

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