Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. О чем говорили президенты
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. О чем говорили президенты

Владимир Зеленский
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. О чем говорили президенты
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Украинский президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Что обсудили Зеленский и Макрон

По словам Зеленского, он проинформировал Макрона о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией.

Кроме того, президенты обсудили приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который, по данным президента, значительно усилит огневую мощь Украины.

Поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16, - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что во время разговора также поднимался вопрос "зернового коридора". Зеленский рассказал французскому коллеге о функционировании "зернового коридора", которым на все попытки России уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.

Я также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета окажет значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии, - подчеркнул президент.

Макрон провел встречу с Орбаном по вступлению Украины в ЕС

Вечером 7 декабря состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Макрон пытался убедить Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз, но не смог этого сделать.

Виктор Орбан сохранил свои позиции перед заседанием Европейского совета 14 и 15 декабря. Издание отмечает, что решения встречи могут погрузить Европу в глубокий политический и геополитический кризис.

По убеждению французского лидера, у него еще есть шанс и возможности убедить приспешника Путина изменить его позицию по поводу будущего Киева в Евросоюзе.

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