Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. О чем говорили президенты

Украинский президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Что обсудили Зеленский и Макрон
По словам Зеленского, он проинформировал Макрона о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией.
Кроме того, президенты обсудили приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который, по данным президента, значительно усилит огневую мощь Украины.
Президент сообщил, что во время разговора также поднимался вопрос "зернового коридора". Зеленский рассказал французскому коллеге о функционировании "зернового коридора", которым на все попытки России уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.
Макрон провел встречу с Орбаном по вступлению Украины в ЕС
Вечером 7 декабря состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Макрон пытался убедить Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз, но не смог этого сделать.
Виктор Орбан сохранил свои позиции перед заседанием Европейского совета 14 и 15 декабря. Издание отмечает, что решения встречи могут погрузить Европу в глубокий политический и геополитический кризис.
По убеждению французского лидера, у него еще есть шанс и возможности убедить приспешника Путина изменить его позицию по поводу будущего Киева в Евросоюзе.
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