Зеленський зустрінеться з Байденом та проведе низку переговорів у США

Головними темами перемовин у Вашингтоні між Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом будуть оборонна співпраця України та США, зокрема спільні проєкти із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль держав у наступному році.

Зеленський летить на зустріч з Байденом

Глава української держави Володимир Зеленський 11 грудня прибуде з робочим візитом до США. Там він проведе переговори з главою Штатів Джо Байденом.

Пр це повідомили на офіційному Telegram-каналі Офісу президента.

У Зеленського, як сказано у повідомленні, заплановано "низку зустрічей і переговорів".

Ключовими темами перемовин у Вашингтоні будуть оборонна співпраця України та США, зокрема спільні проєкти із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль держав у наступному році.

Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації, – повідомили в ОП. Поширити

Як заявляють на сайті Білого дому, американський президент Байден запросив Зеленського на зустріч у вівторок, 12 грудня.

Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у Білий дім у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії, – йдеться в повідомленні. Поширити

Байден готовий на компроміс заради України

Залишився лише тиждень до від’їзду законодавців на різдвяні канікули, саме тому команда президента США і Конгрес роблять все можливе, щоб підписати угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам і водночас перешкоджала нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

Члени Республіканської партії не хочуть схвалити додаткове фінансування для Києва без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

Це спровокувало початок непростих перемовин, які поєднували непов’язані питання.

Очільник Білого дому уже підтвердив, що він готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону.

Згідно з інсайдерською інформацією, Білий дім підтримує підвищення стандартів для надання притулку.