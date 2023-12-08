Команда Байдена вже вигадала спосіб для порятунку допомоги для України

Адміністрація американського лідера Джо Байдена розглядає варіант з поступками республіканцям у Сенаті і підтримкою пункту про безпеку кордонів США в законопроєкті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Байден готовий на компроміс заради України

Залишився лише тиждень до від’їзду законодавців на різдвяні канікули, саме тому команда президента США і Конгрес роблять все можливе, щоб підписати угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам і водночас перешкоджала нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

Члени Республіканської партії не хочуть схвалити додаткове фінансування для Києва без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

Це спровокувало початок непростих перемовин, які поєднували непов’язані питання.

Очільник Білого дому уже підтвердив, що він готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону.

Згідно з інсайдерською інформацією, Білий дім підтримує підвищення стандартів для надання притулку.

Про що ще Байден може домовитися з республіканцями

Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що команда президента США має намір розглянути певну форму положення про "безпечну третю країну", яка відмовлятиме у наданні притулку мігрантам, що проходять через неї на шляху до США.

Окрім того, також буде обговорюватися розширення процесу швидкої депортації.

Як стверджує один з інсайдерів, двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти згоди, також обговорює кількісне обмеження запитів на надання притулку.

Поки не вдалося дізнатися, як адміністрація глави Білого ставиться до цієї ідеї.

За словами журналістів, станом на сьогодні Джо Байден відкритий для компромісу.

Що важливо розуміти, Палата представників має намір завершити роботу до 14 грудня.