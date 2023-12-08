Команда Байдена уже придумала способ спасения помощи для Украины

Администрация американского лидера Джо Байдена рассматривает вариант с уступками республиканцам в Сенате и поддержкой пункта о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании для предоставления новой помощи Украине и Израилю.

Байден готов на компромисс ради Украины

Осталась лишь неделя до отъезда законодателей на рождественские каникулы, поэтому команда президента США и Конгресс делают все возможное, чтобы подписать соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи Киеву и Тель-Авиву и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

Члены Республиканской партии не хотят одобрить дополнительное финансирование для Украины без мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

Это спровоцировало начало непростых переговоров, которые совмещают несвязанные вопросы.

Глава Белого дома уже подтвердил, что он готов пойти на значительные уступки по безопасности границы.

Согласно инсайдерской информации, Белый дом поддерживает повышение стандартов для предоставления убежища.

О чем еще Байден может договориться с республиканцами

Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщает, что команда президента США намерена рассмотреть определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через нее по пути в США.

Кроме того, будет обсуждаться расширение процесса быстрой депортации.

Как утверждает один из инсайдеров, двухпартийная группа сенаторов, пытающихся достичь согласия, также обсуждает количественное ограничение запросов на предоставление убежища.

Пока не удалось узнать, как администрация главы Белого относится к этой идее.

По словам журналистов, по состоянию на сегодняшний день Джо Байден открыт для компромисса.

Что важно понимать, Палата представителей намерена завершить работу до 14 декабря.