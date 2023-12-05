Спикер Палаты представителей поставил администрации Байдена ультиматум по военной помощи Украине
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Спикер Палаты представителей поставил администрации Байдена ультиматум по военной помощи Украине

Майк Джонсон
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Источник:  online.ua

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пригрозил администрации президента Джо Байдена отказаться от поддержки пакета военной помощи Украине в случае, если Белый дом не согласится профинансировать усиление границы с Мексикой.

Что известно о критической ситуации в переговорах между Конгрессом и Белым домом о помощи Украине

Отмечается, что Джонсон направил письмо директору Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланде Янг.

Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия изменений в законах о безопасности границ нашей страны, отмечает спикер Палаты представителей.

Джонсон заявляет, что в настоящее время граница США с Мексикой якобы остается открытой, называя это "немыслимой и неприемлемой катастрофой".

Он требует, по его словам, "немедленного прекращения такого безумия".

Администрация Байдена игнорирует реальность, предпочитая заниматься политическим позерством, вместо того, чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логические реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа, - отмечает спикер Палаты представителей.

Он также упомянул закон о безопасности границ, однако конкретно так и не объяснил, какие именно меры требует.

Документ предусматривает строительство стены на границе с Мексикой и ограничение возможности просителей убежища оставаться в США. Это предложения, против которых выступают демократы и администрация президента Джо Байдена.

Почему помощь Украине и Израилю в Конгрессе связывают с безопасностью границ

По информации издания Голос Америки со ссылкой на представителей Демократической и Республиканской партий, республиканцы решением об объединении вопросов о военной помощи Украине, Израиля и Тайваня с необходимостью усиления границ пытаются давить на Белый дом, требуя усилить миграционное законодательство.

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста отметил, что нет ничего удивительного в том, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому.

Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. У нас более 200 тыс нелегалов только за последний год, - подчеркнул Коста.

Конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Брэд Шнайдер утверждает, что цель обоих законопроектов – защитить суверенитет и границы обоих государств. Он отметил, что "равно как Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета, в интересах США – убедиться, что граница Украины в безопасности".

По словам республиканского конгрессмена от штата Техас и главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола, помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.

Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину, – объясняет Маккол.

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