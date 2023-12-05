Спікер Палати представників поставив адміністрації Байдена ультиматум щодо військової допомоги Україні
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Спікер Палати представників поставив адміністрації Байдена ультиматум щодо військової допомоги Україні

Майк Джонсон
Джерело:  online.ua

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон погрожує адміністрації президента Джо Байдена відмовитись від підтримки пакету військової допомоги Україні у разі, якщо Білий дім не погодиться профінансувати посилення кордону із Мексикою. 

Що відомо про критичну ситуацію у переговорах між Конгресом та Білим домом щодо допомоги Україні

Зазначається, що Джонсон надіслав листа директору Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланді Янг.

Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни, - зазначає спікер Палати представників.

Джонсон заявляє, що наразі кордон США із Мексикою нібито залишається відкритим, називаючи це "немислимою та неприйнятною катастрофою".

Він вимагає, за його словами, "негайного припинення такого божевілля".

Адміністрація Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичною позерством, замість того, щоб взаємодіяти з республіканцями в Конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові і хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу, - наголошує спікер Палати представників.

Він також згадав закон про безпеку кордонів, однак конкретно так і не пояснив, яких саме заходів вимагає.

Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості прохачів притулку залишатися у США. Це пропозиції, проти яких виступають демократи та адміністрація президента Джо Байдена.

Чому допомогу Україні і Ізраїлю у Конгресі пов’язують із безпекою кордонів

За інформацією видання “Голос Америки” із посиланням на представників Демократичної та Республіканської партій, республіканці рішенням щодо об’єднання питань стосовно військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню із необхідністю посилення кордонів намагаються тиснути на Білий дім, вимагаючи посилити міграційне законодавство.

Конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста зазначив, що немає нічого надзвичайного в тому, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого.

Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тис нелегалів лише за останній рік, - підкреслив Коста.

Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів – захистити суверенітет та кордони обох держав. Він зазначив, що "так само як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах США – переконатися, що кордон України в безпеці".

За словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, а й захистити Україну, - пояснює Маккол.

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