Спікер Палати представників поставив адміністрації Байдена ультиматум щодо військової допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон погрожує адміністрації президента Джо Байдена відмовитись від підтримки пакету військової допомоги Україні у разі, якщо Білий дім не погодиться профінансувати посилення кордону із Мексикою.
Що відомо про критичну ситуацію у переговорах між Конгресом та Білим домом щодо допомоги Україні
Зазначається, що Джонсон надіслав листа директору Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланді Янг.
Джонсон заявляє, що наразі кордон США із Мексикою нібито залишається відкритим, називаючи це "немислимою та неприйнятною катастрофою".
Він вимагає, за його словами, "негайного припинення такого божевілля".
Він також згадав закон про безпеку кордонів, однак конкретно так і не пояснив, яких саме заходів вимагає.
Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості прохачів притулку залишатися у США. Це пропозиції, проти яких виступають демократи та адміністрація президента Джо Байдена.
Чому допомогу Україні і Ізраїлю у Конгресі пов’язують із безпекою кордонів
За інформацією видання “Голос Америки” із посиланням на представників Демократичної та Республіканської партій, республіканці рішенням щодо об’єднання питань стосовно військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню із необхідністю посилення кордонів намагаються тиснути на Білий дім, вимагаючи посилити міграційне законодавство.
Конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста зазначив, що немає нічого надзвичайного в тому, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого.
Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів – захистити суверенітет та кордони обох держав. Він зазначив, що "так само як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах США – переконатися, що кордон України в безпеці".
За словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.
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