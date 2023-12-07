Это шантаж. Появилась первая реакция Байдена на провал вопроса касательно помощи Украине

Американский лидер Джо Байден прокомментировал провал процедурного голосования в Сенате США относительно оказания помощи Украине.
Байдена разозлило решение Сената по Украине
Реагируя на отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, предусматривающий помощь Украине, глава Белого дома предупредил о том, что ставки слишком высоки.
Что известно о проблемах в США с помощью для Украины
20 октября глава Белого дома Джо Байден обратился к Конгрессу США с запросом почти на 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.
Наибольший запрос президента США в этом пакете – более 61 миллиарда долларов – должен был получить Киев.
Более того, американский лидер призвал выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.
7 декабря официально стало известно, что законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не смог пройти процедурное голосование в Сенате Конгресса США.
Что важно понимать, для вынесения законопроекта на голосование он должен получить хотя бы 60 из 100 голосов.
Однако это решение поддержали всего лишь 49 сенаторов.
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