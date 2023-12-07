Это шантаж. Появилась первая реакция Байдена на провал вопроса касательно помощи Украине

Байдена разозлило решение Сената по Украине

Реагируя на отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, предусматривающий помощь Украине, глава Белого дома предупредил о том, что ставки слишком высоки.

Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр, - объяснил свою позицию по этому поводу президент США. Поделиться

Republicans in Congress are threatening to cut off support for Ukraine unless they can force through their extreme partisan border policies.



It’s political blackmail, pure and simple.



The stakes are too high and the consequences are too significant for political brinksmanship. — President Biden (@POTUS) December 6, 2023

Что известно о проблемах в США с помощью для Украины

20 октября глава Белого дома Джо Байден обратился к Конгрессу США с запросом почти на 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.

Наибольший запрос президента США в этом пакете – более 61 миллиарда долларов – должен был получить Киев.

Более того, американский лидер призвал выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.

7 декабря официально стало известно, что законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не смог пройти процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Что важно понимать, для вынесения законопроекта на голосование он должен получить хотя бы 60 из 100 голосов.

Однако это решение поддержали всего лишь 49 сенаторов.