Умеров объяснил причину отмены выступления Зеленского в Сенате США

Президент Владимир Зеленский не смог выступить на запланированном брифинге сенаторов, потому что в Украине война и ситуация постоянно меняется.
Почему Зеленский упразднил выступление в Сенате США
Что известно о ситуации с помощью Украины в Конгрессе США
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официальный Киев делает все возможное, чтобы добиться одобрения Конгрессом США запроса президента Джо Байдена на военную помощь Украине к Рождеству.
Кулеба подчеркнул, что сейчас украинские власти делают все возможное для скорейшего одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи.
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