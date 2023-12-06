Умеров объяснил причину отмены выступления Зеленского в Сенате США

Работа не останавливается, ведется. В частности, на прошлой неделе у меня была встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и долгая часть этого разговора была посвящена именно этому вопросу. То, что я услышал он своего коллеги, обнадеживает, но это решение американской политики, американского парламента, – отметил глава МИД.