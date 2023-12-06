Умеров объяснил причину отмены выступления Зеленского в Сенате США
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Мир
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Умеров объяснил причину отмены выступления Зеленского в Сенате США

Зеленский
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Президент Владимир Зеленский не смог выступить на запланированном брифинге сенаторов, потому что в Украине война и ситуация постоянно меняется.

Почему Зеленский упразднил выступление в Сенате США

Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз, – сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире FoxNews.

Что известно о ситуации с помощью Украины в Конгрессе США

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официальный Киев делает все возможное, чтобы добиться одобрения Конгрессом США запроса президента Джо Байдена на военную помощь Украине к Рождеству.

Работа не останавливается, ведется. В частности, на прошлой неделе у меня была встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и долгая часть этого разговора была посвящена именно этому вопросу. То, что я услышал он своего коллеги, обнадеживает, но это решение американской политики, американского парламента, – отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что сейчас украинские власти делают все возможное для скорейшего одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи.

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