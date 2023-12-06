Умєров пояснив причину скасування виступу Зеленського у Сенаті США

Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і довга частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув він свого колеги, обнадіює, але це рішення американської політики, американського парламенту, - зазначив глава МЗС.