Умєров пояснив причину скасування виступу Зеленського у Сенаті США
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Умєров пояснив причину скасування виступу Зеленського у Сенаті США

Зеленський

Президент Володимир Зеленський не зміг виступити на запланованому брифінгу сенаторів, бо в Україні війна і ситуація постійно змінюється. 

Чому Зеленський скасував виступ у Сенаті США

Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу, - сказав міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі FoxNews.

Що відомо про ситуацію із допомогою Україні у Конгресі США

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, наразі офіційний Київ робить усе можливе, аби домогтись схвалення Конгресом США запиту президента Джо Байдена на військову допомогу Україні до Різдва.

Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і довга частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув він свого колеги, обнадіює, але це рішення американської політики, американського парламенту, - зазначив глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що наразі українська влада робить усе можливе для якнайшвидшого схвалення Конгресом подальшої військової допомоги.

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