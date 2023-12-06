Умєров пояснив причину скасування виступу Зеленського у Сенаті США

Президент Володимир Зеленський не зміг виступити на запланованому брифінгу сенаторів, бо в Україні війна і ситуація постійно змінюється.
Чому Зеленський скасував виступ у Сенаті США
Що відомо про ситуацію із допомогою Україні у Конгресі США
За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, наразі офіційний Київ робить усе можливе, аби домогтись схвалення Конгресом США запиту президента Джо Байдена на військову допомогу Україні до Різдва.
Кулеба підкреслив, що наразі українська влада робить усе можливе для якнайшвидшого схвалення Конгресом подальшої військової допомоги.
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