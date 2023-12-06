США объявили о передаче нового пакета военной помощи Украине

Глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 175 млн. долларов.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США
Блинкен отметил, что в новый пакет помощи вошли:
боеприпасы для ПВО;
боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
артиллерийские боеприпасы;
высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
противотанковые ракеты;
патроны для стрелкового оружия;
боеприпасы для разрушения помех;
оборудование для защиты критической инфраструктуры;
вспомогательное оборудование.
При этом глава Госдепа отметил, что в случае если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение средств на дальнейшую помощь, это будет один из последних пакетов помощи Киеву от США.
Что говорит Байден
Президент США Джо Байден выступил с обращением в Конгресс в преддверии рассмотрения запроса на выделение средств на последующую военную помощь Украине.
Он призвал одобрить запрос, включающий более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.
Он отметил, что российские военные оккупационной армии РФ продолжают совершать военные преступления на территории Украины, а украинский народ уже почти 2 года героически защищается.
Байден убежден, что США должны гордиться тем, что помогают Украине.
Глава Белого дома подчеркнул, что 6 декабря провел встречу в онлайн-формате с лидерами "Большой семерки".
По его словам, в случае успеха в Украине кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует нападение на страны НАТО.
Он уточнил, что между демократами и республиканцами есть разногласия, но партийная политика не должна противоречить ценностям и государственным целям США.
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