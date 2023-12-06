США объявили о передаче нового пакета военной помощи Украине

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Блинкен отметил, что в новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для ПВО;

боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

противотанковые ракеты;

патроны для стрелкового оружия;

боеприпасы для разрушения помех;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

вспомогательное оборудование.

При этом глава Госдепа отметил, что в случае если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение средств на дальнейшую помощь, это будет один из последних пакетов помощи Киеву от США.

Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно, - подчеркнул Блинкен. Поделиться

Что говорит Байден

Президент США Джо Байден выступил с обращением в Конгресс в преддверии рассмотрения запроса на выделение средств на последующую военную помощь Украине.

Он призвал одобрить запрос, включающий более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы отказываются его утверждать, – подчеркнул Байден. Поделиться

Он отметил, что российские военные оккупационной армии РФ продолжают совершать военные преступления на территории Украины, а украинский народ уже почти 2 года героически защищается.

Байден убежден, что США должны гордиться тем, что помогают Украине.

Глава Белого дома подчеркнул, что 6 декабря провел встречу в онлайн-формате с лидерами "Большой семерки".

Я не готов от этого отказаться, американский народ тоже. Если Путин захватит Украину, то он на этом не остановится, – подчеркнул Байден. Поделиться

По его словам, в случае успеха в Украине кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует нападение на страны НАТО.

Сегодняшнее голосование будет помниться долго. Вернемся ли мы спиной к делу свободы и воли? Мы не можем дать Путину выиграть. Мы не можем допустить срыва поставок в Украину. Радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине, – подчеркнул президент США. Поделиться

Он уточнил, что между демократами и республиканцами есть разногласия, но партийная политика не должна противоречить ценностям и государственным целям США.