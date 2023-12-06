Байден объявит о выделении средств на дополнительную помощь Украине

Что известно о выделении средств на дополнительную помощь Украине

Журналисты издания ссылаются на неназванного американского чиновника, по словам которого, Байден во время выступления в Конгрессе намерен объявить о выделении 175 млн долларов в дополнительную помощь Украине.

Также он будет призывать Конгресс принять его запрос на финансирование национальной безопасности, включающий более 60 млрд долларов в помощь Украине.

Сколько еще у США есть средств на помощь Украине

По информации спикера Пентагона Пета Райдера, в настоящее время в США остается около 5,9 млрд долларов на военную помощь Украине.

На данный момент у нас есть примерно 4,8 млрд долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение и 1,1 млрд долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов, – отметил Райдер. Поделиться

По его словам, без принятия дополнительного финансирования, Пентагон вскоре может достичь предела и больше не сможет поддерживать нынешние объемы военной помощи Украине.

Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии, - подчеркнул представитель Пентагона. Поделиться

Он также добавил, что решения Пентагона по расходам будут основываться на многих факторах, среди которых и неотложные потребности Украины, наличие оборудования и способность США пополнять свои ресурсы.