Байден объявит о выделении средств на дополнительную помощь Украине

Президент США Джо Байден 6 декабря должен объявить о выделении средств для дополнительной помощи Украине.
Что известно о выделении средств на дополнительную помощь Украине
Журналисты издания ссылаются на неназванного американского чиновника, по словам которого, Байден во время выступления в Конгрессе намерен объявить о выделении 175 млн долларов в дополнительную помощь Украине.
Также он будет призывать Конгресс принять его запрос на финансирование национальной безопасности, включающий более 60 млрд долларов в помощь Украине.
Сколько еще у США есть средств на помощь Украине
По информации спикера Пентагона Пета Райдера, в настоящее время в США остается около 5,9 млрд долларов на военную помощь Украине.
По его словам, без принятия дополнительного финансирования, Пентагон вскоре может достичь предела и больше не сможет поддерживать нынешние объемы военной помощи Украине.
Он также добавил, что решения Пентагона по расходам будут основываться на многих факторах, среди которых и неотложные потребности Украины, наличие оборудования и способность США пополнять свои ресурсы.
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