Байден оголосить про виділення коштів на додаткову допомогу Україні

Президент США Джо Байден 6 грудня має оголосити про виділення коштів на додаткову допомогу Україні.

Що відомо про виділення коштів на додаткову допомогу Україні

Журналісти видання посилаються на неназваного американського чиновника, за словами якого, Байден під час виступу у Конгресі має намір оголосити про виділення 175 млн доларів на додаткову допомогу Україні.

Також він закликатиме Конгрес ухвалити його запит на фінансування національної безпеки, який включає понад 60 млрд доларів на допомогу Україні.

Скільки ще в США є коштів на допомогу Україні

За інформацією речника Пентагону Пета Райдера, наразі у США залишається близько 5,9 млрд доларів на військову допомогу Україні.

На даний момент у нас є приблизно 4,8 млрд доларів відновлених президентських повноважень на скорочення і 1,1 млрд доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів, - зазначив Райдер Поширити

За його словами, без ухвалення додаткового фінансування, Пентагон невдовзі може досягти межі і більше не матиме можливості підтримувати нинішні обсяги військової допомоги Україні.

Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії, - наголосив речник Пентагону. Поширити

Він також додав, що рішення Пентагону щодо витрат ґрунтуватимуться на багатьох факторах, серед яких й нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси.