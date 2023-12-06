США оголосили про передачу нового пакета військової допомоги Україні

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги у розмірі 175 млн доларів.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США
Блінкен зазначив, що до нового пакета допомоги увійшли:
боєприпаси для ППО;
боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
артилерійські боєприпаси;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
протитанкові ракети;
патрони для стрілецької зброї;
боєприпаси для руйнування перешкод;
обладнання для захисту критичної інфраструктури;
допоміжне обладнання.
При цьому глава Держдепу зазначив, що у разі, якщо Конгрес не схвалить запит президента Джо Байдена на виділення коштів на подальшу допомогу, це буде один з останніх пакетів допомоги Києву від США.
Що каже Байден
Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до Конгресу напередодні розгляду запиту на виділення коштів на подальшу військову допомогу Україні.
Він закликав схвалити запит, який включає понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.
Він зазначив, що російські військові окупаційної армії РФ продовжують чинити воєнні злочини на території України, а український народ вже майже 2 роки героїчно захищається.
Байден переконаний, що США мають пишатись тим, що допомагають Україні.
Очільник Білого дому підкреслив, що 6 грудня провів зустріч в онлайн-форматі з лідерами "Великої сімки".
За його словами, у разі успіху в Україні кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін буде планувати напад на країни НАТО.
Він уточнив, що між демократами та республіканцями є розбіжності, але партійна політика не повинна суперечити цінностям та державним цілям США.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-