США оголосили про передачу нового пакета військової допомоги Україні
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США оголосили про передачу нового пакета військової допомоги Україні

Держдеп США
Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги у розмірі 175 млн доларів. 

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Блінкен зазначив, що до нового пакета допомоги увійшли:

  • боєприпаси для ППО;

  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

  • артилерійські боєприпаси;

  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

  • протитанкові ракети;

  • патрони для стрілецької зброї;

  • боєприпаси для руйнування перешкод;

  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;

  • допоміжне обладнання.

При цьому глава Держдепу зазначив, що у разі, якщо Конгрес не схвалить запит президента Джо Байдена на виділення коштів на подальшу допомогу, це буде один з останніх пакетів допомоги Києву від США.

Допомога Україні у захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього відповідає інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам необхідно, щоб Конгрес вжив заходів негайно, - наголосив Блінкен.

Що каже Байден

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до Конгресу напередодні розгляду запиту на виділення коштів на подальшу військову допомогу Україні.

Він закликав схвалити запит, який включає понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу і республіканці відмовляються його затверджувати, - підкреслив Байден.

Він зазначив, що російські військові окупаційної армії РФ продовжують чинити воєнні злочини на території України, а український народ вже майже 2 роки героїчно захищається.

Байден переконаний, що США мають пишатись тим, що допомагають Україні.

Очільник Білого дому підкреслив, що 6 грудня провів зустріч в онлайн-форматі з лідерами "Великої сімки".

Я не готовий від цього відмовитися, американський народ також. Якщо Путін захопить Україну, то він на цьому не зупиниться, - наголосив Байден.

За його словами, у разі успіху в Україні кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін буде планувати напад на країни НАТО.

Сьогоднішнє голосування пам'ятатимуть довго. Чи повернемося ми спиною до справи свободи і волі? Ми не можемо дати Путіну виграти. Ми не можемо допустити зриву поставок в Україну. Радикальні республіканці тримають у заручниках допомогу Україні, - підкреслив президент США.

Він уточнив, що між демократами та республіканцями є розбіжності, але партійна політика не повинна суперечити цінностям та державним цілям США.

Весь світ дивиться, що роблять США. Якщо ми не підтримуватимемо Україну, то що робитиме решта світу? Я закликаю Конгрес захистити свободу. Давайте це зробимо, щоб Путін не захопив Україну і не просунувся далі, - зазначив Байден.

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