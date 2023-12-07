Це шантаж. З'явилася перша реакція Байдена на провал питання щодо допомоги Україні

Американський лідер Джо Байден прокоментував провал процедурного голосування у Сенаті США щодо допомоги Україні.
Байдена розлютило рішення Сенату стосовно України
Реагуючи на відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроєкт про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, очільник Білого дому попередив про те, що ставки занадто високі.
Що відомо про проблеми у США з допомогою для України
20 жовтня очільник Білого дому Джо Байден звернувся до Конгресу США із запитом на майже 105 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США.
Найбільший запит президента США в цьому пакеті – понад 61 мільярд доларів – передбачений для України.
Ба більше, американський лідер закликав виділити додатково 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю, ще 2 мільярди доларів для безпеки Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону та понад 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу.
7 грудня офіційно стало відомо, законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не зміг пройти процедурне голосування в Сенаті Конгресу США.
Що важливо розуміти, для винесення законопроєкту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100.
Однак це рішення підтримали лише 49 сенаторів.
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