У Раді назвали ймовірний сценарій у разі відсутності допомоги з боку США

У Верховній Раді планують скорочення видатків бюджету у разі, якщо США не погодять виділення коштів на подальшу допомогу Україні.

Що відомо про сценарій за відсутності допомоги з боку США

За словами керівниці парламентського комітету з питань бюджетної політики, Роксолани Підласи, у разі відсутності допомоги з боку США Україні доведеться пережити січень в умовах значного скорочення бюджетних видатків.

Однак вважає, що підставою для оптимізму є збереження двопартійної підтримки у Конгресі США.

На думку Підласи, найбільш реалістичним є сценарій схвалення подальшої допомоги Україні до кінця цього року.

Безперечно є деякі радикальні республіканці, які не підтримують Україну і вважають, що потрібно зменшувати підтримку, але всі конгресмени, які аналізують ситуацію, розуміють, що кошти, які спрямовуються на військову підтримку України переважно залишаються у США, - підкреслила глава бюджетного комітету. Поширити

Вона пояснила, що кошти, виділені на допомогу Україні, переважно використовуються для підтримки оборонного виробництва на території США.

Зокрема, як зазначила Підласа, з 2005 року у США не було вироблено жодного зенітно-ракетного комплексу Stinger і тільки після того як США почали постачати їх в Україну, Пентагон підписав контракт на 624 млн доларів для їх виробництва, щоб замінити на складах ті, які були відправлені в нашу державу.

Навіть якщо до кінця року не буде ухвалено рішення про надання коштів від США, то в січні ми справимося. І державний бюджет буде виконано. Але тут потрібно розуміти, що це стосується фінансування не тільки від США, але й від усіх міжнародних партнерів України. Якщо в нас буде недофінасування державного бюджету, тобто дефіцит буде покритий не повністю, то це означатиме велике скорочення видатків державного бюджету, - попередила глава бюджетного комітету. Поширити

При цьому песимістичному сценарії відбуватиметься скорочення тих видатків, які зараз спрямовуються на підтримку економіки України.