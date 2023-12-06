У Раді назвали ймовірний сценарій у разі відсутності допомоги з боку США
Категорія
Україна
Дата публікації

У Раді назвали ймовірний сценарій у разі відсутності допомоги з боку США

Джо Байден
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Верховній Раді планують скорочення видатків бюджету у разі, якщо США не погодять виділення коштів на подальшу допомогу Україні. 

Що відомо про сценарій за відсутності допомоги з боку США

За словами керівниці парламентського комітету з питань бюджетної політики, Роксолани Підласи, у разі відсутності допомоги з боку США Україні доведеться пережити січень в умовах значного скорочення бюджетних видатків.

Однак вважає, що підставою для оптимізму є збереження двопартійної підтримки у Конгресі США.

На думку Підласи, найбільш реалістичним є сценарій схвалення подальшої допомоги Україні до кінця цього року.

Безперечно є деякі радикальні республіканці, які не підтримують Україну і вважають, що потрібно зменшувати підтримку, але всі конгресмени, які аналізують ситуацію, розуміють, що кошти, які спрямовуються на військову підтримку України переважно залишаються у США, - підкреслила глава бюджетного комітету.

Вона пояснила, що кошти, виділені на допомогу Україні, переважно використовуються для підтримки оборонного виробництва на території США.

Зокрема, як зазначила Підласа, з 2005 року у США не було вироблено жодного зенітно-ракетного комплексу Stinger і тільки після того як США почали постачати їх в Україну, Пентагон підписав контракт на 624 млн доларів для їх виробництва, щоб замінити на складах ті, які були відправлені в нашу державу.

Навіть якщо до кінця року не буде ухвалено рішення про надання коштів від США, то в січні ми справимося. І державний бюджет буде виконано. Але тут потрібно розуміти, що це стосується фінансування не тільки від США, але й від усіх міжнародних партнерів України. Якщо в нас буде недофінасування державного бюджету, тобто дефіцит буде покритий не повністю, то це означатиме велике скорочення видатків державного бюджету, - попередила глава бюджетного комітету.

При цьому песимістичному сценарії відбуватиметься скорочення тих видатків, які зараз спрямовуються на підтримку економіки України.

Зокрема, скорочуватиметься всі капітальні видатки, усі програми підтримки бізнесу. Якщо не буде достатнього фінансування, то про жодне  відновлення також не може іти мова в 2024 році. Крім того ми звісно будемо продовжувати говорити про переспрямування податків з місцевого рівня на рівень державного бюджету для того, щоб ми могли забезпечувати виконання усіх наших зобов’язань перед працівниками бюджетної сфери, по соціальних виплатах, - попередила Підласа.

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