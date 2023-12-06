У Раді назвали ймовірний сценарій у разі відсутності допомоги з боку США

У Верховній Раді планують скорочення видатків бюджету у разі, якщо США не погодять виділення коштів на подальшу допомогу Україні.
Що відомо про сценарій за відсутності допомоги з боку США
За словами керівниці парламентського комітету з питань бюджетної політики, Роксолани Підласи, у разі відсутності допомоги з боку США Україні доведеться пережити січень в умовах значного скорочення бюджетних видатків.
Однак вважає, що підставою для оптимізму є збереження двопартійної підтримки у Конгресі США.
На думку Підласи, найбільш реалістичним є сценарій схвалення подальшої допомоги Україні до кінця цього року.
Вона пояснила, що кошти, виділені на допомогу Україні, переважно використовуються для підтримки оборонного виробництва на території США.
Зокрема, як зазначила Підласа, з 2005 року у США не було вироблено жодного зенітно-ракетного комплексу Stinger і тільки після того як США почали постачати їх в Україну, Пентагон підписав контракт на 624 млн доларів для їх виробництва, щоб замінити на складах ті, які були відправлені в нашу державу.
При цьому песимістичному сценарії відбуватиметься скорочення тих видатків, які зараз спрямовуються на підтримку економіки України.
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