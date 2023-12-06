В Раде назвали вероятный сценарий в случае отсутствия помощи со стороны США
Категория
Украина
Дата публикации

В Раде назвали вероятный сценарий в случае отсутствия помощи со стороны США

Джо Байден
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Верховной Раде планируется сокращение расходов бюджета в случае, если США не согласуют выделение средств на дальнейшую помощь Украине.

Что известно о сценарии при отсутствии помощи со стороны США

По словам руководителя парламентского комитета по бюджетной политике, Роксоланы Подласы, в случае отсутствия помощи со стороны США Украине придется пережить январь в условиях значительного сокращения бюджетных расходов.

Однако считает, что основанием для оптимизма есть сохранение двухпартийной поддержки в Конгрессе США.

По мнению Подлассы, наиболее реалистичен сценарий одобрения дальнейшей помощи Украине до конца этого года.

Безусловно, есть некоторые радикальные республиканцы, которые не поддерживают Украину и считают, что нужно уменьшать поддержку, но все конгрессмены, анализирующие ситуацию, понимают, что средства, направляемые на военную поддержку Украины преимущественно остаются в США, - подчеркнула глава бюджетного комитета.

Она пояснила, что средства, выделенные в помощь Украине, преимущественно используются для поддержки оборонного производства на территории США.

В частности, как отметила Подласа, с 2005 года в США не было произведено ни одного зенитно-ракетного комплекса Stinger и только после того, как США начали поставлять их в Украину, Пентагон подписал контракт на 624 млн долларов для их производства, чтобы заменить на складах те, которые были отправлены в наше государство.

Даже если до конца года не будет принято решение о предоставлении средств от США, то в январе мы справимся. И государственный бюджет будет исполнен. Но здесь следует понимать, что это касается финансирования не только от США, но и от всех международных партнеров Украины. Если у нас будет недофинансирование государственного бюджета, то есть дефицит будет покрыт не полностью, это будет означать большое сокращение расходов государственного бюджета, - предупредила глава бюджетного комитета.

При этом пессимистическом сценарии будет происходить сокращение расходов, которые сейчас направляются на поддержку экономики Украины.

В частности, будут сокращаться все капитальные расходы, все программы поддержки бизнеса. Если не будет достаточного финансирования, то ни о каком восстановлении также не может идти речь в 2024 году. Кроме того, мы, конечно, будем продолжать говорить о перенаправлении налогов с местного уровня на уровень государственного бюджета для того, чтобы мы могли обеспечивать выполнение всех наших обязательств перед работниками бюджетной сферы, по социальным выплатам, - предупредила Подласа.

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