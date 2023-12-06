В Раде назвали вероятный сценарий в случае отсутствия помощи со стороны США

В Верховной Раде планируется сокращение расходов бюджета в случае, если США не согласуют выделение средств на дальнейшую помощь Украине.
Что известно о сценарии при отсутствии помощи со стороны США
По словам руководителя парламентского комитета по бюджетной политике, Роксоланы Подласы, в случае отсутствия помощи со стороны США Украине придется пережить январь в условиях значительного сокращения бюджетных расходов.
Однако считает, что основанием для оптимизма есть сохранение двухпартийной поддержки в Конгрессе США.
По мнению Подлассы, наиболее реалистичен сценарий одобрения дальнейшей помощи Украине до конца этого года.
Она пояснила, что средства, выделенные в помощь Украине, преимущественно используются для поддержки оборонного производства на территории США.
В частности, как отметила Подласа, с 2005 года в США не было произведено ни одного зенитно-ракетного комплекса Stinger и только после того, как США начали поставлять их в Украину, Пентагон подписал контракт на 624 млн долларов для их производства, чтобы заменить на складах те, которые были отправлены в наше государство.
При этом пессимистическом сценарии будет происходить сокращение расходов, которые сейчас направляются на поддержку экономики Украины.
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