Мілей склав присягу президента Аргентини. Інавгурацію відвідав Зеленський

Інавгурація Мілея 10 грудня, за 40 років від дня повернення Аргентини до демократії, відкриває еру правого економічного лібералізму, який різко контрастує з перонізмом і перерозподільною політикою президента Альберто Фернандеса.
Хав'єр Мілей став президентом Аргентини
10 грудня Хав’єр Мілей склав присягу президента Аргентини.
Про це повідомляє Buenos Aires Herald.
Видання зазначає, що інавгурація Мілея, за 40 років від дня повернення Аргентини до демократії, відкриває еру правого економічного лібералізму, який різко контрастує з перонізмом і перерозподільною політикою президента Альберто Фернандеса, який йде, і правоцентристською поступовістю Маурісіо Макрі, який передував йому.
Під скандування "Лібертад! Лібертад!" Мілей склав президентську присягу. Альберто Фернандес надів йому президентський пояс і вручив президентський посох, поплескавши його по плечу і сказавши кілька коротких слів, поки прихильники Мілея скандували "Президент! Президент!"
Після приведення Мілея до присяги Вікторія Вільярруель склала присягу як віцепрезидентка.
Після Мілей прибув до конгресу Аргентини в кортежі з посиленою охороною. У супроводі нового віцепрезидента Вікторії Вільярруель він піднявся сходами Конгресу. Віцепрезидентка Крістіна Фернандес де Кірхер, яка йде, проводила його до сходів, помітно стримуючи посмішку. Під оплески і схвальні вигуки своїх прихильників Мілей і Вільярруель підписали Книги пошани Конгресу.
Під своїм підписом Мілей написав "Хай живе свобода, чорт забирай" – своє головне гасло протягом усієї кампанії.
Зеленський привітав Мілея
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового президента.
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