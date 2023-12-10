Милей принял присягу президента Аргентины. Инаугурацию посетил Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации

Милей принял присягу президента Аргентины. Инаугурацию посетил Зеленский

Хавьер Милей
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Источник:  Buenos Aires Herald

Инаугурация Милея 10 декабря, за 40 лет со дня возвращения Аргентины в демократию, открывает эру правого экономического либерализма, резко контрастирующего с перонизмом и перераспределительной политикой президента Альберто Фернандеса.

Хавьер Милей стал президентом Аргентины

10 декабря Хавьер Милей принял присягу президента Аргентины.

Об этом сообщает Buenos Aires Herald.

Издание отмечает, что инаугурация Милея, за 40 лет со дня возвращения Аргентины в демократию, открывает эру правого экономического либерализма, который резко контрастирует с перонизмом и перераспределительной политикой идущего президента Альберто Фернандеса и правоцентристской постепенностью Маурисио Макри.

Под скандирование "Либертад! Либертад!" Милей принял присягу. Альберто Фернандес надел ему президентский пояс и вручил президентский посох, похлопав его по плечу и сказав несколько коротких слов, пока поклонники Милея скандировали "Президент! Президент!"

После приведения Милея к присяге Виктория Вильярруэль приняла присягу как вице-президент.

От имени Хавьера Херардо Милея, президента страны, и от своего имени я хочу поблагодарить каждого из вас за присутствие и за то, что вы сопровождаете нас в этот исторический день, – сказала Вильярруэль в коротком обращении к конгрессу после принесения присяги.

После Милей прибыл в конгресс Аргентины в кортеже с усиленной охраной. В сопровождении нового вице-президента Виктории Вильярруэль он поднялся по лестнице Конгресса. Уходящая вицепрезидентка Кристина Фернандес де Кирхер проводила его до лестницы, заметно сдерживая улыбку. Под аплодисменты и одобрительные возгласы своих поклонников Милей и Вильярруэль подписали Книги почета Конгресса.

Под своей подписью Милей написал "Да здравствует свобода, черт возьми" – свой главный лозунг на протяжении всей кампании.

Зеленский поздравил Милея

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента.

Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Миле и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и дальше расширяться, – заявил он.

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Офис Президента Украины
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