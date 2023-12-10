Зеленский встретится с Байденом и проведет ряд переговоров в США

Главными темами переговоров в Вашингтоне между Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом будут оборонное сотрудничество Украины и США, в частности, совместные проекты по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий государств в следующем году.

Зеленский летит на встречу с Байденом

Глава украинского государства Владимир Зеленский 11 декабря прибудет с рабочим визитом в США. Там он проведет переговоры с главой Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса президента.

У Зеленского, как говорится в сообщении, запланирован "ряд встреч и переговоров".

Ключевыми темами переговоров в Вашингтоне будут оборонное сотрудничество Украины и США, в частности, совместные проекты по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий государств в следующем году.

Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации, – сообщили в ОП. Поделиться

Как заявляют на сайте Белого дома, американский президент Байден пригласил Зеленского на встречу во вторник, 12 декабря.

Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России, – говорится в сообщении. Поделиться

Байден готов на компромисс ради Украины

Осталась лишь неделя до отъезда законодателей на рождественские каникулы, поэтому команда президента США и Конгресс делают все возможное, чтобы подписать соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи двум странам-союзникам и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

Члены Республиканской партии не хотят одобрить дополнительное финансирование для Киева без мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

Это спровоцировало начало непростых переговоров, совмещавших несвязанные вопросы.

Глава Белого дома уже подтвердил, что он готов пойти на значительные уступки по безопасности границы.

Согласно инсайдерской информации, Белый дом поддерживает повышение стандартов для предоставления убежища.