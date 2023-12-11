Зеленський повідомив про відверту розмову з Орбаном

За словами українського лідера Володимира Зеленського, йому вдалося нарешті особисто зустрітися з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Що відомо про розмову Зеленського та Орбана

Зустріч політиків відбулася під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея, який має чітку проукраїнську позицію.

Як зазначив Володимир Зеленський, їхня бесіда з Віктором Орбаном була “максимально відвертою”.

На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи, - написав глава держави, однак жодних подробиць цих неофіційних перемовин не розкрив. Поширити

Попри це, Офіс президента України опублікував красномовну світлину, на якій зафіксовано, як Володимир Зеленський “загнав у кут” угорського прем’єра та щось емоційно йому пояснює.

Фото: president.gov.ua

Що відомо про відносини Зеленського та Орбана

Після того, як Володимир Зеленський став президентом України у 2019 році, обидва лідери мали лише короткі зустрічі.

Глава держави пропонував поплічнику Путіна нарешті провести повноцінні переговори, проте вони так і не відбулася, хоча українська влада хотіла відкрити нову сторінку у відносинах Києва та Будапешта.

Після 24 лютого 2022 року відносини між Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном остаточно зіпсувалися, адже останній постійно повторює, що не вірить у перемогу України, а також публічно підтримує російського диктатора Володимира Путіна.