Зеленский сообщил об откровенном разговоре с Орбаном

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ему удалось наконец-то лично встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Что известно о разговоре Зеленского и Орбана
Встреча политиков состоялась во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, у которого есть четкая проукраинская позиция.
Как отметил Владимир Зеленский, их беседа с Виктором Орбаном была "максимально откровенной".
Несмотря на это, Офис президента Украины опубликовал красноречивую фотографию, на которой зафиксировано, как Владимир Зеленский "загнал в угол" венгерского премьера и что-то эмоционально ему объясняет.
Что известно об отношениях Зеленского и Орбана
После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, у обоих лидеров были лишь короткие встречи.
Глава государства предлагал приспешнику Путина наконец-то провести полноценные переговоры, однако они так и не состоялись, хотя украинские власти хотели открыть новую страницу в отношениях Киева и Будапешта.
После 24 февраля 2022 отношения между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном окончательно испортились, ведь последний постоянно повторяет, что не верит в победу Украины, а также публично поддерживает российского диктатора Владимира Путина.
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