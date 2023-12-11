Зеленский сообщил об откровенном разговоре с Орбаном

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ему удалось наконец-то лично встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Что известно о разговоре Зеленского и Орбана

Встреча политиков состоялась во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, у которого есть четкая проукраинская позиция.

Как отметил Владимир Зеленский, их беседа с Виктором Орбаном была "максимально откровенной".

На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах, - написал глава государства, однако никаких подробностей этих неофициальных переговоров не раскрыл. Поделиться

Несмотря на это, Офис президента Украины опубликовал красноречивую фотографию, на которой зафиксировано, как Владимир Зеленский "загнал в угол" венгерского премьера и что-то эмоционально ему объясняет.

Фото: president.gov.ua

Что известно об отношениях Зеленского и Орбана

После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, у обоих лидеров были лишь короткие встречи.

Глава государства предлагал приспешнику Путина наконец-то провести полноценные переговоры, однако они так и не состоялись, хотя украинские власти хотели открыть новую страницу в отношениях Киева и Будапешта.

После 24 февраля 2022 отношения между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном окончательно испортились, ведь последний постоянно повторяет, что не верит в победу Украины, а также публично поддерживает российского диктатора Владимира Путина.