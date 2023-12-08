Я взбешен. Туск подверг резкой критике Орбана и власти Польши

Влиятельный польский политик Дональд Туск, который, вероятнее всего, станет следующим премьер-министром Польши, заявил, что команда премьера Венгрии Виктора Орбана открыто "перешла на российские позиции".

Туск не скрывает своего раздражения действиями Орбана

Журналисты поинтересовались у польского политика, планирует ли он провести переговоры с лидером Венгрии.

По словам Дональда Туска, такого желания у него больше нет, поскольку венгерское правительство "откровенно перешло на российские позиции".

Давайте честно. Его отношения с Москвой и Путиным органичны, и я не думаю, что мои убеждения могут существенно изменить его отношение, – признался политик. Поделиться

По словам Дональда Туска, он считает неправильным "переоценивать свое влияние на Виктора Орбана".

Мы сегодня не близки друг другу политически, – заявил глава польской "Гражданской платформы". Поделиться

Он также обратил внимание на то, что именно команда Орбана препятствует принятию решения, в результате которого официальная Варшава должна получить от ЕС 800 млн евро за оружие, которое передала Украине.

Туск также критикует правительство Моравецкого

По словам политика, он также не в восторге от результатов работы действующего польского правительства.

Я взбешен тем, что в последнюю минуту – когда они бегают за своими деньгами… они не смогли урегулировать с Орбаном такой важный для нас вопрос, как 800 миллионов евро на оружие, – заявил Дональд Туск, имея в виду правительство Матеуша Моравецкого. Поделиться

Он также публично пообещал, что не будет менять свою позицию во время Европейского совета, где будут обсуждаться важные вопросы, связанные с Украиной.