Я взбешен. Туск подверг резкой критике Орбана и власти Польши

Влиятельный польский политик Дональд Туск, который, вероятнее всего, станет следующим премьер-министром Польши, заявил, что команда премьера Венгрии Виктора Орбана открыто "перешла на российские позиции".
Туск не скрывает своего раздражения действиями Орбана
Журналисты поинтересовались у польского политика, планирует ли он провести переговоры с лидером Венгрии.
По словам Дональда Туска, такого желания у него больше нет, поскольку венгерское правительство "откровенно перешло на российские позиции".
По словам Дональда Туска, он считает неправильным "переоценивать свое влияние на Виктора Орбана".
Он также обратил внимание на то, что именно команда Орбана препятствует принятию решения, в результате которого официальная Варшава должна получить от ЕС 800 млн евро за оружие, которое передала Украине.
Туск также критикует правительство Моравецкого
По словам политика, он также не в восторге от результатов работы действующего польского правительства.
Он также публично пообещал, что не будет менять свою позицию во время Европейского совета, где будут обсуждаться важные вопросы, связанные с Украиной.
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