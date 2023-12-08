Я розлючений. Туск різко розкритикував Орбана та владу Польщі

Впливовий польський політик Дональд Туск, який, найімовірніше, стане наступним прем’єр-міністром Польщі, заявив, що команда прем'єра Угорщини Віктора Орбана відкрито "перейшла на російські позиції".
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Журналісти поцікавилися у польського політика, чи планує він провести перемовини з лідером Угорщини.
За словами Дональда Туска, такого бажання він більше немає, оскільки угорський уряд “відверто перейшов на російські позиції”.
За словами Дональда Туска, він вважає неправильним "переоцінювати свій вплив на Віктора Орбана".
Він також звернув увагу на те, що саме команда Орбана стає на заваді ухваленню рішення, в результаті якого офіційна Варшава мала б отримати від ЄС 800 млн євро за зброю, передану Україні.
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За словами політика. він також не в захваті від результатів роботи чинного польського уряду.
Він також публічно пообіцяв, що не буде змінювати свою позицію під час Європейської ради, де обговорюватимуть важливі питання, пов’язані з Україною.
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