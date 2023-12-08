Я розлючений. Туск різко розкритикував Орбана та владу Польщі
Категорія
Політика
Дата публікації

Я розлючений. Туск різко розкритикував Орбана та владу Польщі

Дональд Туск
Джерело:  online.ua

Впливовий польський політик Дональд Туск, який, найімовірніше, стане наступним прем’єр-міністром Польщі, заявив, що команда прем'єра Угорщини Віктора Орбана відкрито "перейшла на російські позиції".

Туск не приховує свого роздратування діями Орбана

Журналісти поцікавилися у польського політика, чи планує він провести перемовини з лідером Угорщини.

За словами Дональда Туска, такого бажання він більше немає, оскільки угорський уряд “відверто перейшов на російські позиції”.

Давайте чесно. Його стосунки з Москвою і Путіним органічні, і я не думаю, що мої переконання можуть суттєво змінити його ставлення, – зізнався політик.

За словами Дональда Туска, він вважає неправильним "переоцінювати свій вплив на Віктора Орбана".

Ми сьогодні не близькі один одному політично, – заявив очільник польської "Громадянської платформи".

Він також звернув увагу на те, що саме команда Орбана стає на заваді ухваленню рішення, в результаті якого офіційна Варшава мала б отримати від ЄС 800 млн євро за зброю, передану Україні.

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За словами політика. він також не в захваті від результатів роботи чинного польського уряду.

Я розлючений тим, що в останню хвилину – коли вони бігають за своїми грошима… вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 мільйонів євро на зброю, – заявив Дональд Туск, маючи на увазі уряд Матеуша Моравецького.

Він також публічно пообіцяв, що не буде змінювати свою позицію під час Європейської ради, де обговорюватимуть важливі питання, пов’язані з Україною.

Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання та коли йдеться про Угорщину та Орбана, - заявив Туск.

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