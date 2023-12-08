Макрон провел встречу с Орбаном по вступлению Украины в ЕС — что известно

Вечером 7 декабря состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Макрон пытался убедить Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз, но не смог этого сделать.

Встреча Макрона с Орбаном

Le Point пишет, что Эммануэль Макрон не убедил Виктора Орбана снять вето во время ужина, состоявшегося в вечере 7 декабря в Париже.

Виктор Орбан сохранил свои позиции перед заседанием Европейского совета 14 и 15 декабря. Издание отмечает, что решения встречи могут погрузить Европу в глубокий политический и геополитический кризис.

27 стран-членов планируют решить острые вопросы: финансовую поддержку Украины в последующие годы и конкретизацию начала переговоров о вступлении.

Орбан в соцсети Х (бывший Твиттер) написал, что "имел отличную встречу с президентом Эммануэлем Макроном в Париже".

Позиция Венгрии четкая накануне декабрьского саммита лидеров ЕС, — написал Орбан. Поделиться

Had a great meeting yesterday with President @EmmanuelMacron in Paris. The Hungarian position is clear ahead of the December #EUCO. You can read it in @LePoint :https://t.co/IkYaKdxKvY pic.twitter.com/PfhrkHr8QC — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 8, 2023

Перед встречей с Макроном Орбан пообщался с Le Point.

Если вы позволите Украине войти в нашу европейскую аграрную систему, это ее разрушит, - сказал Орбан об Украине. Поделиться

Комментируя Россию, Орбан сказал, что страна "принадлежит к другой форме цивилизации".

Невозможно сравнение с ЕС или европейским континентом, главной ценностью которого является свобода, - заявил Орбан. Поделиться

Орбан призвал снять вопрос вступления Украины с повестки встречи ЕС

В начале декабря Орбан написал письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, в котором призвал снять с повестки дня саммита ЕС решение по Украине.

В письме премьер-министр Венгрии критикует рекомендацию начать переговоры о вступлении, называя ее «конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях», и жалуется на «отсутствие возможности предварительно обсудить это».