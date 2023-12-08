Макрон провел встречу с Орбаном по вступлению Украины в ЕС — что известно

Вечером 7 декабря состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Макрон пытался убедить Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз, но не смог этого сделать.
Встреча Макрона с Орбаном
Le Point пишет, что Эммануэль Макрон не убедил Виктора Орбана снять вето во время ужина, состоявшегося в вечере 7 декабря в Париже.
Виктор Орбан сохранил свои позиции перед заседанием Европейского совета 14 и 15 декабря. Издание отмечает, что решения встречи могут погрузить Европу в глубокий политический и геополитический кризис.
27 стран-членов планируют решить острые вопросы: финансовую поддержку Украины в последующие годы и конкретизацию начала переговоров о вступлении.
Орбан в соцсети Х (бывший Твиттер) написал, что "имел отличную встречу с президентом Эммануэлем Макроном в Париже".
Перед встречей с Макроном Орбан пообщался с Le Point.
Комментируя Россию, Орбан сказал, что страна "принадлежит к другой форме цивилизации".
Орбан призвал снять вопрос вступления Украины с повестки встречи ЕС
В начале декабря Орбан написал письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, в котором призвал снять с повестки дня саммита ЕС решение по Украине.
В письме премьер-министр Венгрии критикует рекомендацию начать переговоры о вступлении, называя ее «конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях», и жалуется на «отсутствие возможности предварительно обсудить это».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-