В Европарламенте резко ответили на шантаж Орбана
Категория
Мир
Дата публикации

В Европарламенте резко ответили на шантаж Орбана

Орбан
Читати українською
Источник:  The Guardian

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нельзя разрешать шантажировать Европейский союз. Неприемлемо обменивать средства на ценности.

В Европарламенте раскритиковали шантаж Орбана

Это момент выбора для ЕС. Это тревожный сигнал для лидеров, что мы не можем продолжать разрешать шантажировать себя со стороны какого-нибудь авторитарного лидера, – заявил Маркес.

По его словам, Европарламент не может поставить себя в безвыходную ситуацию по помощи Украине на фоне того, как Конгресс США отклонил предложение главы Белого дома Джо Байдена о поддержке нашей страны.

С моей точки зрения, также неприемлемо, чтобы у кого-то создалось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на то, чтобы ЕС продолжил оказывать помощь Украине. Всё просто: мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо, – добавил Маркес.

Как пишет издание, предупреждение от вицеглавы группы социалистов и демократов в Европарламенте прозвучало в преддверии запланированной встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Орбаном в Париже. Ожидается, что Макрон попытается убедить последнего в том, что блокирование переговоров с Украиной о вступлении в ЕС - подорвет стратегию союза в борьбе с диктатором Владимиром Путиным.

В частности, Маркес считает, что ЕС должен отказаться от правила единогласной поддержки расширения союза.

Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы демократическая страна. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри, – сказал он.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это конец. Орбан выдвинул властям ЕС новое требование касательно Украины
Виктор Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем на самом деле Макрон пригласил к себе Орбана — данные Politico
Эммануэль Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан может сорвать саммит лидеров ЕС — глава Евросовета готов к решительным действиям
Шарль Мишель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.