В Европарламенте резко ответили на шантаж Орбана

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нельзя разрешать шантажировать Европейский союз. Неприемлемо обменивать средства на ценности.
В Европарламенте раскритиковали шантаж Орбана
По его словам, Европарламент не может поставить себя в безвыходную ситуацию по помощи Украине на фоне того, как Конгресс США отклонил предложение главы Белого дома Джо Байдена о поддержке нашей страны.
Как пишет издание, предупреждение от вицеглавы группы социалистов и демократов в Европарламенте прозвучало в преддверии запланированной встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Орбаном в Париже. Ожидается, что Макрон попытается убедить последнего в том, что блокирование переговоров с Украиной о вступлении в ЕС - подорвет стратегию союза в борьбе с диктатором Владимиром Путиным.
В частности, Маркес считает, что ЕС должен отказаться от правила единогласной поддержки расширения союза.
Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС
В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.
При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.
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