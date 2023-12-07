В Европарламенте резко ответили на шантаж Орбана

В Европарламенте раскритиковали шантаж Орбана

Это момент выбора для ЕС. Это тревожный сигнал для лидеров, что мы не можем продолжать разрешать шантажировать себя со стороны какого-нибудь авторитарного лидера, – заявил Маркес. Поделиться

По его словам, Европарламент не может поставить себя в безвыходную ситуацию по помощи Украине на фоне того, как Конгресс США отклонил предложение главы Белого дома Джо Байдена о поддержке нашей страны.

С моей точки зрения, также неприемлемо, чтобы у кого-то создалось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на то, чтобы ЕС продолжил оказывать помощь Украине. Всё просто: мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо, – добавил Маркес. Поделиться

Как пишет издание, предупреждение от вицеглавы группы социалистов и демократов в Европарламенте прозвучало в преддверии запланированной встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Орбаном в Париже. Ожидается, что Макрон попытается убедить последнего в том, что блокирование переговоров с Украиной о вступлении в ЕС - подорвет стратегию союза в борьбе с диктатором Владимиром Путиным.

В частности, Маркес считает, что ЕС должен отказаться от правила единогласной поддержки расширения союза.

Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы демократическая страна. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри, – сказал он. Поделиться

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.