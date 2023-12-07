В Європарламенті різко відповіли на шантаж Орбана

Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не можна дозволяти шантажувати Європейський союз. Неприйнятно обмінювати гроші на цінності.
В Європарламенті розкритикували шантаж Орбана
За його словами, Європарламент не може поставити себе в безвихідну ситуацію щодо допомоги Україні на тлі того, як Конгрес США відхилив пропозицію голови Білого дому Джо Байдена щодо підтримки нашій країні.
Як пише видання, попередження від віцеголови групи соціалістів і демократів у Європарламенті пролунало напередодні запланованої зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з Орбаном у Парижі. Очікується, що Макрон спробує переконати останнього в тому, що блокування почату переговорів з Україною щодо вступу до ЄС - підірве стратегію союзу у боротьбі з диктатором Володимиром Путіним.
Зокрема Маркес вважає, що ЄС повинен відмовитись від правила щодо одноголосної підтримки розширення союзу.
Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС
На початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу.
При цьому Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті.
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