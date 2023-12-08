Макрон провів зустріч з Орбаном щодо вступу України в ЄС — що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації

Макрон провів зустріч з Орбаном щодо вступу України в ЄС — що відомо

Еммануель Макрон
Джерело:  Le Point

Ввечері 7 грудня відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Макрон намагався переконати Орбана зняти вето на вступ України до Євросоюзу, проте не зміг цього зробити.

Зустріч Макрона з Орбаном

Le Point пише, що Еммануель Макрон не переконав Віктора Орбана зняти вето під час вечері, яка відбулася в увечері 7 грудня в Парижі.

Віктор Орбан зберіг свої позиції перед засіданням Європейської ради 14 і 15 грудня. Видання зазначає, що рішення зустрічі можуть занурити Європу в глибоку політичну та геополітичну кризу.

27 країн-членів планують вирішити гострі питання: фінансову підтримку України на наступні роки та конкретизацію початку переговорів про вступ.

Орбан у соцмережі Х (колишній Твіттер) написав, що "мав чудову зустріч з президентом Еммануелем Макроном в Парижі".

Позиція Угорщини є чіткою напередодні грудневого саміту лідерів ЄС, — написав Орбан.

Перед зустріччю з Макроном Орбан поспілкувався з Le Point.

Якщо ви дозволите Україні увійти в нашу європейську аграрну систему, це її зруйнує, — сказав Орбан про Україну.

Коментуючи Росію, то Орбан сказав, що країна “належить до іншої форми цивілізації”.

Неможливе порівняння з ЄС чи європейським континентом, головною цінністю якого є свобода, — заявив Орбан.

Орбан закликав зняти питання вступу України з порядку денного зустрічі ЄС

На початку грудня Орбан написав листа президенту Євроради Шарлю Мішелю, у якому закликав зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України.

У листі прем’єр-міністр Угорщини критикує рекомендацію розпочати переговори про вступ, називаючи її «кінцем політики ЄС із розширення як об’єктивного інструменту, що базується на цінностях», і скаржиться на «відсутність змоги попередньо обговорити це».

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан може зірвати саміт лідерів ЄС — глава Євроради готовий до рішучих дій
Шарль Мішель
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Європарламенті різко відповіли на шантаж Орбана
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Я розлючений. Туск різко розкритикував Орбана та владу Польщі
Дональд Туск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм