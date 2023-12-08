Макрон провів зустріч з Орбаном щодо вступу України в ЄС — що відомо

Ввечері 7 грудня відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Макрон намагався переконати Орбана зняти вето на вступ України до Євросоюзу, проте не зміг цього зробити.

Зустріч Макрона з Орбаном

Le Point пише, що Еммануель Макрон не переконав Віктора Орбана зняти вето під час вечері, яка відбулася в увечері 7 грудня в Парижі.

Віктор Орбан зберіг свої позиції перед засіданням Європейської ради 14 і 15 грудня. Видання зазначає, що рішення зустрічі можуть занурити Європу в глибоку політичну та геополітичну кризу.

27 країн-членів планують вирішити гострі питання: фінансову підтримку України на наступні роки та конкретизацію початку переговорів про вступ.

Орбан у соцмережі Х (колишній Твіттер) написав, що "мав чудову зустріч з президентом Еммануелем Макроном в Парижі".

Позиція Угорщини є чіткою напередодні грудневого саміту лідерів ЄС, — написав Орбан. Поширити

Had a great meeting yesterday with President @EmmanuelMacron in Paris. The Hungarian position is clear ahead of the December #EUCO. You can read it in @LePoint :https://t.co/IkYaKdxKvY pic.twitter.com/PfhrkHr8QC — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 8, 2023

Перед зустріччю з Макроном Орбан поспілкувався з Le Point.

Якщо ви дозволите Україні увійти в нашу європейську аграрну систему, це її зруйнує, — сказав Орбан про Україну. Поширити

Коментуючи Росію, то Орбан сказав, що країна “належить до іншої форми цивілізації”.

Неможливе порівняння з ЄС чи європейським континентом, головною цінністю якого є свобода, — заявив Орбан. Поширити

Орбан закликав зняти питання вступу України з порядку денного зустрічі ЄС

На початку грудня Орбан написав листа президенту Євроради Шарлю Мішелю, у якому закликав зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України.

У листі прем’єр-міністр Угорщини критикує рекомендацію розпочати переговори про вступ, називаючи її «кінцем політики ЄС із розширення як об’єктивного інструменту, що базується на цінностях», і скаржиться на «відсутність змоги попередньо обговорити це».